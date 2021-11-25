Başkan Uysal: “Gastronomi Antalya’nın geleceğinde yer almalı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, GastroAntalya 2021’in açılışında, Antalya’nın gelecek vizyonunda dünyada kabul edilmiş bir gastronomi şehri olmasının yer alması gerektiğini söyledi.

Başkan Uysal, EXPO 2016 Antalya’da düzenlenen ve dünyaca ünlü mutfak yıldızlarını, ünlü şefleri buluşturan GastroAntalya 2021’in açılış törenine katıldı. Törende Başkan Uysal’ın yanı sıra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Özlem Sucu Şen, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

GastroAntalya’nın açılış töreninde, Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı ve GastroAntalya Kurucusu Bilal Yüreğir, Antalya’nın gastronomi platformunda yer alması için büyük bir çaba harcadıklarını belirtti. AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Şen ise 27 Kasım’da sona erecek GastroAntalya’nın kentin en renkli etkinlikleri arasında yer aldığını belirtti.

“Gastronomimiz derin renkli dünyayla paylaşılacak kadar güçlü”

Belediye Başkanı Uysal, Antalya’nın bir gastronomi haritası ve bir gastronomi takvimi olması gerektiğini söyledi. Hatta bunun kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Çünkü coğrafyamız arkeolojik olarak ne kadar renkliyse, tatil olanakları ne kadar renkliyse, turizm çeşitliği açısından kanyonlarımız, ırmaklarımız, şelalelerimiz ne kadar renkliyse, folklorumuz ve etnolojimiz ne kadar derinse gastronomimiz de o kadar derin renkli dünyayla paylaşacak kadar güçlü” diye konuştu. Başkan Uysal, bu çerçevede Antalya’nın gelecekle vizyonunda dünyada kabul edilmiş bir gastronomi şehri olmasının yer alması gerektiğini söyledi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından diğer davetlilerle birlikte GastroAntalya 2021’in açılış zilini çaldı.