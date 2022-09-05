Başkan Uysal: “Çiftçilik yapıyorsak daha iyisini yapmalıyız"

Hafta sonu Antalya’nın Elmalı ve Korkuteli ilçeleriyle Burdur’a bağlı Söğüt beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Dünya nereye gidiyorsa o alanda rekabet etm emiz lazım, çiftçilik yapıyorsak daha iyisini yapmamız gerekir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu 670’ncisi yapılan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri için bulunduğu bölgede esnafla bir araya geldi. Başkan Uysal, Korkuteli’nin Kayabaş, Manay ve Osmankalfalar Mahallelerini ve Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesindeki sebze ve meyve halini de ziyaret etti.

Başkan Uysal, ilk durağı Elmalı’da, Ali Gürbüz’ün altın kemere uzandığı güreşler öncesi Hükümet Caddesi boyunca ilçe esnafını ziyaret etti. Uysal, güreşler dolayısıyla kalabalık olan caddede vatandaşlarla oturup çay içti, güreşleri televizyondan takip eden ilçe sakinleriyle sohbet etti.

Türkiye’nin artık bir değişime ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Herkes vatan evladı. Herkes memleketin iyiliği için çalışıyor. Türkiye’nin ekmeğe ve aşa, yeni bir nefese ihtiyacı var. Çocuklarımız var. Memleketin kalkınması, dünyaya ayak uydurması lazım. Dünya nereye gidiyorsa o alanda rekabet etmemiz lazım. Çiftçilik yapıyorsak daha iyisini yapman lazım” diye konuştu.

Tarım konuşuldu

Başkan Uysal, güreşlerin ardından, Muratpaşa’nın Kırcami bölgesinin yaylası olarak da bilinen Korkuteli ilçesine bağlı Kayabaş Mahallesi’ne geçti. Kayabaş’ta domates tarımının yapıldığı seralarda incelemelerde bulunan Başkan Uysal, Türkiye’nin tarımına ve çiftçisine özen göstermesi gerektiğini söyledi. Söğüt sebze ve meyve halini de ziyaret eden Başkan Uysal, ekonomik kriz nedeniyle maliyetlerin ürünü kurtarmadığı bir dönemin yaşandığını söyledi. Üreticilerin, esnafın dertli olduğunu aktaran Uysal, “Tarımımızı, üretenleri zarar ettirmeyen, daha akılcı, Türkiye’nin geleceği için daha fazla fayda üreten bir zemine taşımak durumundayız. Bunu da hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Kahvede mahallelilerle bir araya geldi

Başkan Uysal, daha sonra Korkuteli’ye bağlı Manay Mahallesi ve köy şenliklerinin yapıldığı Osmankalfalar’ı ziyaret etti. Kahvede mahallelilerle bir araya gelen Başkan Uysal, “45 yıl önce göl olan ovada bugün artık 70-80 metreden sondajla su çıkarılabildiğini duyunca iklim değişikliği tehdidinin ulaştığı boyutları bir kez daha hissettik. Hükümet yetkilileri başta olmak üzere bütün kurum ve kişiler olarak vakit geçmeden acil tedbirler almamız gerekiyor” diye konuştu.