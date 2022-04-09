Başkan Uysal: “Bizim gıdamız dertleri çözmek”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında “Allaha şükürler olsun, bizim gıdamız da koşularımızın dertlerini çözebilmek. Bizim hayat damarımız bu şekilde çalışıyor” diye konuştu.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle mahalle devam eden iftarlarında bu kez adres Ermenek Mahallesi oldu. İftara Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Çocukların ezan saatini palyaço gösterileriyle eğlenerek beklediği iftar programında Başkan Uysal da eşiyle birlikte mahalleliyle sıraya girdi, yemeğini aldı ve iftar saatini beklemeye başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofrasında mahalleli bir arada orucunu açtı.

“100 yerin 99’unu içindeki komşularım alabildiler”

Edilen duaların ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Uysal, Ermenek Mahallesi’nin 8 yıl önce tapu sorunun yaşandığı bir mahalle olduğunu söyledi. Henüz belediye başkanı adayı olduğu dönemde dahi bölgede yaşanan sorunun çözümünü çok net bir şekilde ifade ettiğini aktaran Başkan Uysal, “Açık ve şeffaf bir biçimde, elimizdeki imkanın en iyisini kullanarak yüzerce ihale yaptık. 100 yerin 99’unu içindeki komşularım alabildiler. Ve ardından büyük bir gayrimenkul hareketi başladı. 30 senedir çözülmeyen temel sorunun çözümünde büyük etkinlik sağladık” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: “Hiçbirimiz Muratpaşa’mızda yalnız değiliz. Turunç Masa’mızı aradığında yanında belediyesini bulabiliyor. Allaha şükürler olsun, bizim gıdamız da koşularımızın dertlerini çözebilmek. Bizim hayat damarımız bu şekilde çalışıyor. Ermenek Mahallemizde bu temel sorunu çözebilmiş olmanın gururunu, onurunu yaşıyorum. Tapusuz arazide evi olan çok az komşumuz kaldı. Bu da bizden kaynaklanmayan nedenlerden kaynaklanıyor.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından mahalleliyle sohbet ederken çocuklar da Hacivat - Karagöz gösterisini izledi.