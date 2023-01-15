Başkan Uysal, balkan ülkelerine Antalya ve Kaleiçi’ni anlattı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hırvatistan’ın Biograd na Moru şehrinde katıldığı ‘Şehir Günü’ etkinliğinde Balkanların dört bir yanından gelen belediye başkanlarına Antalya ve Kaleiçi’ni tanıttı. Başkan Uysal’ın konuşması sırasında sahnedeki ekrana Türk bayrağıyla birlikte Antalyaspor bayrağı yansıtıldı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve 7’nci yılını geride bırakan Kaleiçi Old Town Festivali’nin daimi katılımcıları arasında yer alan Hırvatistan’ın Biograd na Moru belediyesinin ‘Şehir Günü’ etkinliğine katıldı. Uysal, Belediye Başkanı Ivan Knez, Şehir Meclisi Başkanı Ivana Stamicar’ın davetlisi olarak etkinlikte yer aldı.

Hırvatistan’ın orta çağ döneminde başkentliğini de yapan Biograd na Moru’nun Şehir Günü’nün açılışı Biograd na Moru Lisesi oditoryumunda düzenlendi. Açılışta, Başkan Uysal’ın yanı sıra Hırvatistan Bölgesel Kalkınma ve AB Fonları Bakanı Sime Erlic, UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Hırvatistan’ın eski kentlerinden Zadar’ın Valisi Bozidar Longin, Romanya, Bosna-Hersek, Slovenya gibi Balkan ülkelerinden belediye başkanları ve heyetler yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Kaleiçi Old Town Festivali’nin ilk yıllarında başlayan Muratpaşa ve Biograd na Moru arasındaki dostluğun her yıl, daha da güçlendiğini söyledi. Uysal, bu yıl 8’incisi düzenlenecek festivalin şehirler arasında kalıcı barış, dostluk ve kültür köprüsü oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal’ın Balkanların dört bir yanından gelen belediye başkanlarına Antalya ve Kaleiçi’ni anlattığı konuşmasında sahnedeki ekrana yansıyan Türk bayrağıyla birlikte Antalyaspor bayrağı dikkat çekti.