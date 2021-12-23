Başkan Uysal: “ASSİM, Antalya’nın turizm alanındaki düşünce kuruluşu olabilir”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu’nun Eylül ayında düzenlendiği çalıştayın sonuç raporunun sunumunda Antalya’nın turizm alanındaki ‘think tank’ ( düşünce ) kuruluşu olabileceğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğu Yaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM’de yer alan 15 dernek ve sektörden gönüllü katılımlarla kurulan Turizm Platformu, eylül ayında gerçekleştirdiği çalıştayın raporunu Başkan Uysal’a sundu.

Başkan Uysal, Turizm Platformu üyeleriyle ASSİM’de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ümit Uysal, merkezin bu tip çalışmalarla turizmde Antalya’nın ‘think tank’ kuruluşu olabileceğini söyledi. ASSİM’in Antalya turizminin ufuk turu yeri olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Gördüğüm kadarıyla bu da olmuş” dedi. Uysal, çalıştay raporunun yerel ve genel kamu yöneticilerine karar alma süreçlerinde doğru ve gerçekçi politikalar belirleyebilmeleri konusunda yol gösterici olacağının da altını çizdi.

ASSİM Turizm Platformu’nun 6 aylık çalışma takviminin ilk ayağını oluşturan çalıştay, sektör profesyonelleriyle birlikte sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla yapıldı. Çalıştayda istihdamdan lojistiğe, seyahat acentelerinin yaşadığı sıkıntılardan kültür varlıklarının korunmasına ve kurvaziyer turizmine kadar birçok başlıkta sektörün yaşadığı sorunlar ele alındı.

Sorunları belirlemeyi amaçlayan çalıştayın Başkan Uysal’a da sunulan sonuç raporu, çözüm önerilerinin geliştirilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla da paylaşılacak. Mart 2022’de gerçekleşecek oturumunda ise çözüm önerileri değerlendirilecek.