Başkan Uysal, Antalya OSB Teknik Koleji’nde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın ilk ve tek ücretsiz teknik koleji olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji’ni ziyaret etti. Öğrencilerle sanal gerçeklik ortamında kaynak yapan, müzik sınıfını ziyaret edip spor salonunda penaltı atan Başkan Uysal, okul için “Müthiş bir vizyon” dedi.

Başkan Uysal, bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Antalya OSB Teknik Koleji’ni ziyaret etti. Antalya’nın ilk ve tek ücretsiz teknik kolejini ziyaretinde Başkan Uysal’a Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve okul yönetimi eşlik etti.

Başkan Uysal, okul gezisinde Metal Teknoloji Atölyesi’nde, kaynak simülatörünü denedi. Sanal ortamında öğrencilere farklı kaynak çeşitlerinin öğretildiği atölyede Başkan Uysal, sanal gerçeklik gözlüğünü takarak kaynak yaptı. Başkan Uysal, okulda müzik ve bilgisayar dersliklerini ziyaret etti, spor salonunda öğrencilerle penaltı yarışı yaptı. Antalya OSB Başkanı Bahar, spor salonunun aynı zamanda Türkiye’nin en büyük tırmanma duvarlarından birine sahip olduğunu söyledi.

“Alternatif turizm faaliyetlerini de geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Teknik bir okulda tırmanma duvarının bulunmasının ayrı bir anlamı olduğunu dile getiren Bahar, “Tırmanma duvarıyla çocuklara başarının ne kadar zor elde edilen bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda, tırmanma sporu açısında oldukça uygun bir yer olan Antalya’da, çocuklarımızın kulüpleşmesini, dernekleşmesini sağlayarak alternatif turizm faaliyetlerini de geliştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Harika bir sonuç”

Ziyareti sırasında öğrencilerle de sohbet eden Başkan Uysal, Antalya OSB Teknik Koleji’nin müthiş bir vizyonunun eseri olduğunu söyledi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yönetim kurulu ve emeği geçen herkesi tebrik eden Başkan Uysal, “Müthiş bir gelecek kurgusuyla ve adeta geleceği tasarlayan bir okul var etme duyusuyla çalışılmış. Harika bir sonuç çıkmış” dedi. Başkan Uysal, kolejin gelecekte okulların nasıl planlanması gerektiğini gösteren örnek bir proje olduğunu dile getirdi.