Başkan Uysal: “Amatör sporlar sihirli değnektir”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, futboldan voleybolda farklı branşlarında faaliyet gösteren 92 amatör spor kulübüne düzenlenen törenle malzemelerini teslim etti. Törende Başkan Uysal, “Amatör spor, kamu yönetimi için sihirli değnektir” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’yla (ASKF) birlikte gerçekleştirdiği amatör spor kulüplerine malzeme desteği bu yıl da devam etti. 2015’ten itibaren futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında 472 kulübe çoraptan topa 25 bin 616 parça malzeme desteği gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 92 kulübe destekte bulundu.

Kulüpler, malzemelerini Muratpaşa Belediyesi’nde düzenlenen törenle teslim aldı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, belediye meclis üyeleri antrenörler, sporcular katıldı.

“Ülke başka bir havaya bürünür”

Başkan Uysal ise amatör spor kulüplerine 2015 yılından bu yana malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, “Amatör spor, kamu yönetimi için sihirli değnektir. 60 milyona spor yaptırdığımızı düşünün. Sağlıktan kültüre, suç oranına ve sosyal olaylara kadar ülkenin bambaşka bir havaya büründüğünü görürüz” diye konuştu. Başkan Uysal, ülkede sporun kitleselleşmesiyle sağlık harcamalarının azalacağını, suç oranının düşeceğini, bilimsel ve akademik kalitenin artacağını, kişilerin zaman yönetimini daha sağlıklı yapar hale geleceğini belirtti. Başkan Uysal, “Keşke bütün kamu yönetimi amatör sporları, devlet politikasına ve sisteme dönüştürebilse” dedi.