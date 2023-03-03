Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski tip, birbirinden bağımsız kolan taşıyıcı sisteme sahip binalarla ilgili çalışma başlattıklarını belirterek “50 bin dosyayı tarattırıyorum. O binaları ortaya çıkaracağız ve komşuları uyaracağız” dedi.

Başkan Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de muhtarlarla bir araya geldi, gönüllü başvuruları başlayan ve kısa ad MAG olan Muratpaşa Afet Gönüllü programının tanıtımını yaptı. Toplantıda MAG programında belediyenin paydaşı olan GEA arama-kurtarma ekibi de yer aldı.

Başkan Uysal, muhtarların depremin ilk gününden itibaren özellikle yardımların toplanması noktasında önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Uysal, “Antalya’mızın şefkat elini, dayanışma elini hep hissettirdiniz. Çaba sarf ettiniz” dedi. Ancak yapılması gerekenlerin bitmediğini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Aldığımız dersler var. Bu aldığımız derslerle de yeniden düşünmek mecburiyetindeyiz. Mesela biz inşaat tekniği üzerine kafa yoruyoruz. Dedik ki ‘Perde betonu mecburi hale getirelim.’ Üstelik perde beton, binaya hiçbir ilave masraf da getirmiyor. ‘Masraftan kaçılmış’ desen o da değil. Sadece bilgi ve komple bir organizasyon, devlet organizasyonu lazım. Uzun vadeli bir düşünce lazım, bir ufuk lazım, bir vizyon, sadece bir anlayış lazım. İmkanlarla ilgili değil.”

Bununla birlikte kentsel dönüşümde ilçe belediyelerinin de yetki ve sorumluluk sahibi olması için çağrıda bulunduklarını aktaran Başkan Uysal, “Şu an ne rezerv alan belirleme yetkimiz var ne de böyle bir arazimiz. Ama hiç olmazsa bina güçlendirmesini teşvik edelim, istedik” dedi. Bu çerçevede Muratpaşa’da eski tip, birbirinden bağımsız kolon taşıyıcı sistemli binalara ilişkin bir çalışma başlattıklarını aktaran Başkan Uysal, “50 bin dosyayı tarattırıyorum. O binaları ortaya çıkaracağız ve komşuları uyaracağız” dedi.

Başkan Uysal, ayrıca muhtarların önemli bir parçası olacak ve kısa adı MAG olan Mahalle Afet Gönüllüsü programına da başladıklarını söyledi. Program çerçevesinde Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde 40 afetzedeyi enkaz altından çıkaran GEA arama-kurtarmayla birlikte ilk müdahaleci eğitimi vereceklerini dile getiren Başkan Uysal, “Zor ve meşakkatli bir iş. Ama neresinden başlarsak yol alırız. Bu tedbirleri alacağız biz. Bir de muhtarlıklarımızda çok acil jeneratör gibi alet ve araçların yer alacağı bir kit zimmetleyeceğiz” dedi.