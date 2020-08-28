Son Dakika
Başkan Ulutaş, Yörüklerin yol sevincine ortak oldu
ANTALYA’NIN KAŞ İLÇESİNDE 3 BİN 24 RAKIMDA BULUNAN YAYLA PALAMUT MAHALLESİ’NDEKİ YÖRÜKLERİN YOL SEVİNCİNE BELEDİYE BAŞKANI MUTLU ULUTAŞ ORTAK OLDU.
ANTALYA 28.08.2020, 12:50
1
Antalya’nın Kaş ilçesinde 3 bin 24 rakımda bulunan Yayla Palamut Mahallesi’ndeki Yörüklerin yol sevincine Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ortak oldu.
Yayla Palamut’un 42 yıllık yol hasretine Kaş Belediyesi son verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurardıç ve Rahat yaylasına yaklaşık 15 kilometrelik yol çalışması yapıldı.
Başkan Mutlu Ulutaş, bölgede 150 yıldır göç yapan Yörüklerin birçok zorluklarla karşılaştığını söyledi. Bu zorlukları ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Ulutaş, “Yörüklerimizin 0’dan 3 bin metreye yol güzergahını en iyi şekilde düzenliyoruz.” dedi.
Mahalle Muhtarı Orhan Kaya ise mahalle yolunun yapılması dolayısıyla Başkan Ulutaş’a teşekkür etti.
31°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25