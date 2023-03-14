Başkan Ulutaş, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Tıp Bayramı dolayısıyla Kaş Devlet Hastanesinde servisleri ziyaret eden Başkan Mutlu Ulutaş, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek, çiçek verdi. Başkan Ulutaş, sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görevini yerine getirdiğini ifade ederek, “İnsan sağlığını esas alan ve bu görevi yerine getirmek için azimle çalışan tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederim. Bu vesileyle başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.