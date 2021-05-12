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Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

ANTALYA 12.05.2021, 12:51
Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde yapıldı. Başkan Ulutaş, belediye birim müdürleri ve personelinin bayramını kutladı. Ulutaş, “Bayramlar dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Bu vesileyle sizlerin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.
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