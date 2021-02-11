Başkan Ulutaş otelcilerle bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, otel işletmecileriyle toplantı gerçekleştirdi. Küçükçakıl mevkisindeki bir otelde yapılan toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, belediye birim müdürleri ve otellerin temsilcileri katıldı.

Başkan Ulutaş toplantıda yaptığı konuşmada, Küçükçakıl’da özellikle yaz döneminde yoğun kullanılan yolla ilgili yapacakları çalışma nedeniyle otel işletmecileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Konuya ilişkin otelcilerin fikirlerini almak istediklerini dile getiren Ulutaş, “Yolla ilgili nasıl bir taş olsun? Kaldırım, aydınlatma olsun mu? Burada mevcut bir yol var. Sadece bu yolun mu değerlendirilmesi gerekir, yoksa kadastral yol neyse buna göre çalışma mı yapmamız gerekir? Karar verelim, ona göre uygulayalım.” diye konuştu.

İlçedeki plajlarla ilgili de düzenlemeler yapmak istediklerini ifade eden Ulutaş, “Geçen yıl Kaş ve Kalkan sahillerinin bir prototipini hazırlamıştık. Sunum gerçekleştirmek istiyorduk, pandemi nedeniyle bunu sizlerle paylaşamadık. Sahillerimizin belli bir standartta olmasını istiyorduk. Denizden baktığınız zaman güzel bir estetik, silüet görünsün. Plaja girdiğinizde belli bir kalitesi olsun.” dedi.