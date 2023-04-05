Başkan Ulutaş, Muaythai dünya şampiyonu Zehra Doğan’ı kabul etti

Tayland’da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Zehra Doğan, Kaş Belediye Başkanı Ulutaş’ı ziyaret etti

Ziyarette konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, Kaş Belediyesinin spora ve sporcuya her zaman destek verdiğini belirterek, Zehra Doğan’ın dünya şampiyonu olmasından dolayı gurur, memnuniyet ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaş Belediye Spor Kulübü sporcusu Zehra Doğan’ı gösterdiği sportif başarısı nedeniyle tebrik eden Başkan Ulutaş, “Kendisinden yeni şampiyonluklar bekliyorum. Bundan sonraki sportif çalışmalarında başarılar diliyorum. Desteklerimizle her daim yanındayız” dedi. Şampiyon sporcu Zehra Doğan da Türkiye adına kazandığı başarı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kaş Belediyesi sporcusu olduğu için gururlandığını dile getiren Doğan, “Bu sayede yurt dışındaki organizasyona katılıp, dünya şampiyonu oldum. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Yeni başarılara imza atacağıma inanıyorum. Organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadım” diye konuştu.