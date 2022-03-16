Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Ulutaş, yürüttükleri projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçe merkeziyle mahallelerde esnafa yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Ulutaş, “Hedeflediğimiz noktaya varacağız. Hemşerilerimizi memnun etmek için gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Seçim Mayıs ayında”

Dere de Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği seçiminin Mayıs ayında yapılacağını hatırlatarak, ilçede hem odaları davet ettiklerini hem de esnafa ziyarette bulunmak istediklerini söyledi. Başkan Ulutaş’ı çalışmalarından dolayı kutlayan Dere, “Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Esnaf ve sanatkara verdiğiniz tüm destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

“Başarılar diliyorum”

Karayılan ise Kaş’ta gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördüklerini ifade ederek, “Başkan Ulutaş, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.