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Başkan Ulutaş, belediye personeliyle bayramlaştı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı nedeniyle belediye personeli ile bayramlaştı.

ANTALYA 09.07.2022, 13:59
Başkan Ulutaş, belediye personeliyle bayramlaştı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı nedeniyle belediye personeli ile bayramlaştı.

Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Akbudak ve Salih Usta ile birim müdürlerinin de katıldığı programda personelin bayramını kutlayan Başkan Ulutaş, “Sağlık içerisinde nice bayramları birlikte geçirmeyi diliyorum. Ailelerinizin de bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Ulutaş, bayram dolayısıyla 9 günlük tatil olduğunu hatırlatarak, bu süre içerisinde belediye bünyesindeki Çevre Temizliği, Fen İşleri, Zabıta gibi müdürlüklerin aktif görevde bulunacağını belirtti. Başkan Ulutaş, program çerçevesinde personele içerisinde kolonya, Türk kahvesi ve çikolata bulunan bayram paketi hediye etti.

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