Başkan Ulutaş Avukatlar Günü’nü kutladı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesislerinde Avukatlar Günüsebebiyle iftar programı düzenlendi. Programa, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile ilçede görev bulunan avukatlar katıldı. Başkan Ulutaş, gün dolayısıyla avukatları tebrik ederek, onlara çiçek verdi. Programda konuşan Başkan Ulutaş, ulvi görev yapan avukatların, adaletin tecelli etmesine vesile olduğunu söyledi. Avukatların vatandaşlara öncülük ettiğini, onların problemlerini çözmeye çalıştığını belirten Başkan Ulutaş, kendilerinin de ilçede hemşehrilerinin beklentilerine, taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Kaş İlçe Baro Temsilcisi Erdem Topak da Başkan Ulutaş’a hazırlanan program için meslektaşları adına teşekkür ettiğini kaydetti.