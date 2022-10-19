Başkan Tütüncü’den, ‘Sosyal İnovasyon Model Projesi’ne imza

Kepez Belediyesi ve Sağlıklı Yaşam Derneği(SAYAD) arasında geleceğin teminatı çocukların sosyal yeteneklerinin açığa çıkarılmasını hedefleyen ‘Dört Mevsim Güzel İnsan Olmak Sosyal İnovasyon Model Projesi’ işbirliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2022 Sivil Toplum Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görülen, “Dört Mevsim Güzel İnsan Olmak Sosyal İnovasyon Model Projesi”ne destekler büyüyor. Dört Mevsim Güzel İnsan Olmak Sosyal İnovasyon Model Projesi bünyesinde, Kepez Belediyesi ve Sağlıklı Yaşam Derneği(SAYAD) arasında protokol imzalandı. Kepez Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde Başkan Hakan Tütüncü ve SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar, geleceğin teminatı çocukların sosyal yeteneklerinin açığa çıkarılmasını hedefleyen projeye imza koydu.

"Gençliğin önemi"

SAYAD’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “SAYAD geçtiğimiz dönemde, birlikte berberce ellerimizde doğmuş, belediyemizin imkanlarıyla da belli bir noktaya gelmiş bir derneğimiz. Gençlik bizler için çok önemli, geleceğimiz bizler için çok önemli Gençliğe ve geleceğe yönelik hizmetler yapmak, onları öz kültürleri, öz medeniyetleriyle tanıştırmak, çok önemli işler, çok önemli çalışmalar. Gençlere bir kimlik kazandırabilmek, bir bakış açısı kazandırabilmek, geleceğe dair bir vizyon çizebilmek, ufuk gösterebilmek, bunların çok değerli çok kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Bugüne kadar değişik sosyal projelerde birlikte olduk. Bunlarda bizim için bir mutluluktu. Bizim için mutluluk olan şeylerin aslında gençlerimiz içinde bir ufuk, bir istikamet çizmesi son derece sevindirici gelişmelerdi. Gün geçtikçe bunları daha da çeşitlendirerek, birlikteliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza, yolculuğumuza devam ediyor olmamız ayrı bir sevinç vesilesi”dedi.

"Hedeflere yürüme vakti"

“SAYAD’a güzel yolculuğunda başarılar dileyen Tütüncü, " Özellikle yeni eğitim öğretim yılında, pandeminin getirdiği o durağan statik durumda ortadan kalktığına göre daha dinamik bir yapıyla, daha büyük bir heyecanla yeni hedeflerimize yürüme vaktidir diye düşünüyorum. Bu anlamda yapılabilecek her türlü çalışmada zaten biz Kepez Belediyesi olarak SAYAD’ın bütün çalışmalarında proje ortağıyız, gönüllüyüz. Bu gönüllülüğümüz protokol olsun ya da olmasın devam edecek. Protokolümüz hayırlı olsun” diye konuştu.

Dernek olarak her sene 150 öğrencinin yanı başında olduklarını kaydeden Bahattin Bayraktar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, protokol dışında da ne zaman destek isteseler hep yanlarında olduğunu belirterek, projenin sürdürülebilir olması için kitaplaştıracaklarını ifade etti.

"Proje hakkında"

Proje çalışmalarına, Antalya Valiliği (İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü), Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği(SAYAD) arasında 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanan ön protokolle başlandı. Sosyal yeteneklerin açığa çıkarılmasını hedefleyen proje, bilimsel temellere dayalı yenilikçi yöntemlerle üretilmiş içeriklerle gerçekleştiriliyor. Proje ile aile ve değer odaklı pilot uygulamalarla da toplumun mihenk taşı aile ve geleceğin teminatı çocukların “Dört Mevsim Güzel İnsan Olmak” ideali ile sosyal yeteneklerinin açığa çıkarılması hedefleniyor.