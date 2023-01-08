Başkan Tütüncü’den, kendisi ile tanışmak isteyen genç kıza doğum günü sürprizi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendisiyle tanışmak isteyen Büşra Demirci’ye okulunda doğum günü sürprizi yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hemşehrilerinden sosyal medya ve Kepez İletişim Merkezi üzerinden gelen istek ve talepleri de dikkate alıyor. Başkan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde bir annenin isteğini de geri çevirmedi. Anne Zeynep Demirci, kızı Büşra’nın en büyük hayalinin yaklaşan doğum gününde Başkan Tütüncü ile tanışmak olduğunu bildirdi. Çocukları çok seven Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, annenin isteğini kırmayarak Büşra’yı, eğitim gördüğü Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/D sınıfında ziyaret etti. Sınıfa yaş pasta ile giren Başkan Tütüncü, Büşra’nın doğum gününü kutladı. Kırmızı kalpli balonlar veren Başkan Tütüncü, “ Bu kalplerle bu pastalarla senin doğum gününü kutlamaya geldik. Nasılsın iyi misin?“ dedi. Sınıftaki öğrencilerle de sohbet eden Başkan Tütüncü, “Gençler nasılsınız. Dersler nasıl?” diye sordu.

Doğum günü kutlamasının ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, “Büşra’nın doğum günü olduğunu duyduk. Ailesiyle, öğretmenleriyle sınıf arkadaşlarıyla Büşra’nın doğum gününü kutladık. Sevgili gençlerimiz her şeyi hak ediyor. Onlara mutlu güzel bir ömür diliyorum” diye konuştu.