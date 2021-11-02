Başkan Tütüncü, sahaf esnafı ile bir araya geldi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sahaf esnafı ile bir araya geldi.

Uygulama Otelinde düzenlenen programa AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak ve sahaf esnafı katıldı. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü, bu yıl üçüncüsü düzenlenen sahaf festivalini de değerlendirdi. Başkan Tütüncü, 2. Sahaf Festivalinin pandemiye denk geldiğini, ancak birinciye göre daha iyi geçtiğini, üçüncü festivalin yine pandemi dönemine denk gelmesine rağmen çok daha iyi geçtiğini söyledi. Sahaf esnafına festivale katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Tütüncü, her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayarak, “Sahaf esnafımızın istek ve talebi üzerine Dokuma Park’a Sahaflar Çarşısı açtık” dedi.

“Esnaf odamızla yürütüyoruz”

Sahaf esnafıyla ilgili her türlü çalışmanın esnaf odaları ile birlikte yürütüldüğünü belirten Başkan Tütüncü, “Hem festivalin düzenlenmesinde, hem de sahaf çarşısının yapılıp esnafla buluşturulmasında en önemli hassasiyetimiz, esnaf odamızın desteklediği bir süreci takip etmek ve sürdürmekti. Sahaf çarşısını yaptık. Sahaf esnafının buraya davet edilmesi sürecini de odamıza bıraktık. Bunu da doğru yaptığımızı düşünüyorum. Esnafıyla en iyi ilişki kuran o işin esnaf odasıdır, oda başkanıdır, yönetimidir “ diye konuştu.

“Dokuma Park’a sahaf çarşısı”

Sahaf kültürünün yerleşmesi için bir çarşının varlığına duyulan ihtiyacın çok yüksek olduğunu düşündükleri için Kepez’de böyle bir çarşısının kurulmasını sağladıklarını belirten Başkan Tütüncü, “ Bugüne kadarki gözlemlerim tecrübelerim bunu gösterdi. Bunun içinde sahaf kültürünün oturtulması içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Esnafımıza sahaflar çarşısının yapılması, o çarşının uygun bir şekilde esnafımıza verilmiş olması, bizim açımızdan atabileceğimiz en önemli adımdı” şeklinde konuştu.