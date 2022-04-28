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Başkan Tütüncü, okul serasına çocuklarla çilek ekti

Emine Fatma Çevik Anaokulu bahçesine kurulan seranın açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle çilek ekti.

ANTALYA 28.04.2022, 12:13
Başkan Tütüncü, okul serasına çocuklarla çilek ekti

Emine Fatma Çevik Anaokulu bahçesine kurulan seranın açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle çilek ekti.

Çocuklara tarım bilincinin aşılanması amacıyla Emine Fatma Çevik Anaokuluna hayırsever Seyhan Ergül tarafından sera yaptırıldı. Çocukların bitkilerin canlılık özellikleri, su ihtiyaçları, meyve, tohum hakkında doğru bilgiler elde etmesini sağlayacak seranın açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, hayırsever Seyhan Ergül, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Minik öğrencilerin halk oyunları gösterisi sonrası bir konuşma gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugün sizlerle birlikte güzel bir ortamı paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha evvel okulumuzun açılışına gelmiştik ve bugünde sera açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitime yapılan yatırım bana göre bizim yapabileceğimiz çalışmaların en önemlisidir. Öğrencilerimizi birer fidan gibi geleceğe yetiştirmek geleceğe taşımak ülkemize yapabileceğimiz en büyük iyilik en büyük katkıdır” dedi.

“Eğitimdeki sorumluluk herkesin”

Gelecek kuşakların eğitimi için sadece devlet kurumlarının sorumlu olmadığını söyleyen Başkan Tütüncü, “Daha güzel ortamlar sunabilmek, yaşayarak ve deneyerek öğrenebilecekleri mekânlar meydana getirmek, modern ülkelerdeki çocuklara sunulan imkânları, modern bilimin ışığında, çocuklarımıza kazandırmak ve sunmak en önemli sorumluluğumuzdur. Sorumluluğumuz diyorum bu dizin içerisinde sadece devlet kurumları yok. Veliler, okul aile birlikleri ve hayırseverlerimiz sorumluluk üstlenen yapıların başında geliyor. Ne mutlu ki Emine Fatma Çevik Anaokulu’nda da böyle bir sorumluluk bilinci hakim Hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Bizim en önemli önceliğimiz gelecek kuşaklar olduğu için, günlerimiz dolu olsa da sizler için her zaman 24 saatimiz boştur. Sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Hayırsever Seyhan Ergül’e teşekkür plaketi takdim etti. Çocuklarla beraber serayı gezen Başkan Tütüncü, çilek ekti, miniklere doğa temalı kitap ve puzzle hediye etti.

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