Başkan Tütüncü, öğrencilerle buluştu

Antalya Kepez Belediyesi’nin “Gençlik Buluşmaları” çerçevesinde Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, “Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz istesin biz yapalım. Biz gençlerin Belediyesiyiz” dedi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gençlik Buluşmaları” çerçevesinde Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okul yıllarını, siyaset ve belediye başkanlığı dönemini anlattı. Sohbetin ardından da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kendisi için çok özel olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “2010 yılında buranın hayalini kurmuştuk ve 2011 yılında da buranın temellerini atmıştık. Bu okul tamamıyla belediyemizin katkı ve destekleriyle onun öncülüğünde yapılmış bir okul oldu“ diye konuştu.

“Kuşakların yararlanacağı eserler”

Yapılan eserlerden yıllar boyunca bazen de yüzyıllar boyunca insanların istifade ettiğine değinen Başkan Tütüncü, “ Bakıyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman Han’ın yaptırmış olduğu hastane, yaklaşık üzerinden 500 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ ayakta ve hâlâ insanlar o hastanenin koridorlarında, odalarında şifa buluyorlar. Bu insana çok farklı mutluluk getiren bir his... Biz de dedik ki; bizden yıllar sonra da bizim hatıralarımızı yaşatacak eserler ortaya koyalım ve bizden sonraki kuşaklarda burada gelsin ve derslerine çalışsınlar. Şimdi yıllar sonra da bu okul duruyor olacak. İnşallah ismiyle de farklı bir mana taşıyan bu okulumuz nice güzel insanlar, nice güzel nesiller vatanına, milletine bağlı, dinine diyanetine bağlı, ne kadar güzel kuşaklar yetiştirecek, bunları biliyor olmak çok güzel” dedi.

“Bütün gençlerimiz okusun”

“Ben bütün gençlerin okumasını çok arzu ederim.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Şeyh Edebali’nin Osman Beye nasihatı vardır. ‘Gidenin arkasından değil, bırakmayanın arkasından ağlamak gerek oğul.’ Yani insanlar gelirler ve geçerler. Ömür dediğimiz bu yolculuk en nihayetinde bir gün netice deniyor ama her şeyi bittiğinde geride bıraktığınız şeylerin neler olduğunu çok önemli meseleyi böyle değerlendirmek lazım. Biz işte meseleyi böyle değerlendirerek güzel bir okul yaptık ve bu güzel okulda öğrencilerimizle birlikteyiz“ diye konuştu.

“Gençlerimiz istesin biz yapalım”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin; Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenmesini talep etmesi üzerine Başkan Tütüncü, “Sevgili gençler sizin her zaman yanınızdayım. Özellikle gençlere yönelik çalışmaları yapmak, değişik alanlarda gençlerin tecrübe elde etmelerine yarayacak çalışmalar yapmak, bizim belediyemizin en önemli hedeflerinden birisi. Ben her zaman iftiharla söylüyorum, biz gençlerin Belediyesiyiz diye. Siz yeter ki isteyin, biz neler yaparız” dedi.

“Belediye başkanı olmayı kafama koydum”

“Kepez belediye başkanıyım ama daha iyisini yapabilir miyim dediğiniz oldu mu?” sorusunu da Başkan Tütüncü, şöyle yanıtladı; “Ben de sizin gibi imam hatip okulu öğrencisiyken henüz yedinci sınıf öğrencisiyken Belediye Başkanı olmayı kafama koymuştum. Kafamda da böyle birçok düşünce proje vesaire şehrimizle ilgili bunlar vardı. Aslında okuduğum okullar da hayalimi şekillendirdi. Hukuk fakültesinde okumak aslında benim doğrudan doğruya hukukçu olmak için okuduğum bir yer değildi. Hukuk okumayı politika yapmak için okudum diyebilirim. Dolayısıyla hayattaki tercihlerim de biraz ona göre şekillendi. Dolayısıyla projeler ve hayaller bizde asla bitmiyor. O hayalleri hedeflere dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz."

Kütüphane sayısı 21’e çıktı

Bir öğrenci de Kepez’de kurulan 16 kütüphaneyi sordu. Başkan Tütüncü de; “Birçok kütüphane kurduğumuz hakikat. Yola 16 kütüphane kuracağız diye çıkmıştık. Kütüphane sayısı herhalde bu gidişle 21 olacak. Sevgili gençler bizim dinimizin ilk emri oku, değil mi? Dolayısıyla okumak çok kıymetli bir şey. Ve dolayısıyla bizim okumamız lazım ve kütüphaneler bu yüzden çok önemli.