Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu

Üniversite öğrencilerini final haftasında evlerinde ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği tıp fakültesi öğrencilerine Samsun’un meşhur Çakallı menemenini pişirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine moral ziyaretinde bulundu. Kültür ve Gülveren mahallelerinde oturan öğrencileri akşam saatlerinde evlerinde ziyaret eden Başkan Tütüncü, bir günde 6 öğrenci evine konuk oldu. Başkan Tütüncü, öğrencilerle sohbet etti, istek ve dileklerini dinledi. Kültür Mahallesi’ndeki ziyaretinde final sınavlarına hazırlanan tıp fakültesi öğrencilerine gece yemeği hazırlamak için mutfağa geçti. Mavi renkteki mutfak önlüğünü giyen Başkan Tütüncü, öğrencilere Samsun’un meşhur Çakallı menemenini pişirdi.

“Öğrencilerle güzel anlar paylaşıldı”

Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye önem verdiklerini vurgulayarak, öğrenciye ve eğitime değer veren bir belediye başkanı olarak, final sınavları öncesi öğrencilere moral ziyaretinde bulunmak istediğini ifade etti.