Başkan Tütüncü: “Ne kadar çok çalışma, o kadar çok başarı”

Antalya’da memur adayları için düzenlenen ara dönem tekrar programına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hedeflerinizi kendiniz için, ülkeniz için, hayatınız için, insanlık için kurduğunuzda çalışma enerjinizi çok daha büyük oluyor. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok başarılı olursunuz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, memur adayları için düzenlenen ara dönem tekrar programına katıldı. Tütüncü, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde bir araya geldiği memur adaylarına KPSS’de başarılar diledi. Öğrencilerin sabahtan itibaren eğitim gördüğünü öğrenen Tütüncü, “Sizin işiniz de zor” dedi. “Dilerim her şey gönlünüzce olur” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Ben hayatta şunu gördüm. İnsan ne kadar çok gayret ediyorsa, çalışıyorsa onun karşılığını alıyor. Sizlerde sabahtan buyana buradaysanız, büyük bir gayretin içindesiniz demektir. Ben sizlere bu anlamda başarılar diliyorum. Emeklerinizin asla boş olmadığını düşünüyorum. Hedeflerinizi kendiniz için, ülkeniz için, hayatınız için insanlık için kurduğunuzda enerjinizi çok daha büyük bir şekilde çalışmaya yönlendiriyorsunuz. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz ”diye konuştu.

“Çok çalışın hedeflerinize ulaşın”

Başkan Tütüncü, İlkokul 5. sınıftan itibaren hep çok çalıştığını, hayatta sadece covid geçirdiği sürede sadece 10-15 gün istirahat ettiğini söyledi. Halan günde 18 ile 19 saat çalıştığını belirten Başkan Tütüncü, “Çalışmak insanı genç, enerjik ve dinamik tutuyor. Hedeflerinize de ulaşıyorsunuz. Dilerim, arzu ederim hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız” dedi.