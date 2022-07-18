Başkan Tütüncü: “Müze sayılarını artırmalı ve kurulanlara da sahip çıkmalıyız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 124 yıllık geçmişe sahip, Türkiye’nin ilk ortaöğretim kurumlarından olan Antalya Lisesi’nin tarihe ışık tutan müzesini gezdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, asırlık geçmişe sahip Antalya Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Tütüncü’yü, Antalya Lisesi ve Mezunlar Vakfı Başkanı (ALİV) Olcay Okutan, okul müdürü Bekir Motor, Antalya Lisesi mezunlarından Mustafa Aydemir, Filiz Cesur, Hatice Bozkurt karşıladı. Müzelere olan ilgisiyle tanınan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin ilk ortaöğretim kurumlarından olan Antalya Lisesi’nin tarihe ışık tutan eşsiz okul müzesini gezdi. Müzedeki objeler hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, Antalya Lisesinden mezun olmuş Türkiye ve dünyaya mal olmuş ünlü kişilerin bilgilerinin yer aldığı tabloları ilgiyle inceledi.

“Antalya Lisesi, Antalya için sembol bir değer”

Antalya Lisesine müzecilik konusunda katkı sözü veren Başkan Tütüncü, “124 yıllık geçmişe sahip bir okul ve bu okulun içinde eşsiz bir müze. Antalya Lisesi, Antalya için sembol bir değerdir. Değerli eserlerimizi sakladığımız, hem günümüzü hem de geleceğimizi aydınlatan müzelerimizin sayılarını artırmalı ve kurulan müzelerimize de sahip çıkmalıyız. Asırlık Antalya Lisemize ve okul içindeki müzemize her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Kepez Belediyesi olarak, geçmişimize, tarihimize ve bu bağlamda da müzeciliğe ne kadar önem verdiğimizi Dokumapark içindeki Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi, Açık Hava Müzesi, Anadolu Oyuncak Müzesi, Araba Müzemizi gezerek görebilirsiniz. Ben Antalya Lisesi Müzesi’ne emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek isterim” dedi.