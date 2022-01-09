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Başkan Tütüncü muhtarlarla buluştu

Kepez Belediyesi’nin Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hem yatırım, hem imar ve şehircilik, hem de sosyal belediyecilik anlamında Kepez’de 2021’de çok önemli hizmetler yaptık. 2009’dan beri büyük bir azimle çalıştık” dedi.

ANTALYA 09.01.2022, 12:49
Başkan Tütüncü muhtarlarla buluştu

Kepez Belediyesi’nin Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hem yatırım, hem imar ve şehircilik, hem de sosyal belediyecilik anlamında Kepez’de 2021’de çok önemli hizmetler yaptık. 2009’dan beri büyük bir azimle çalıştık” dedi.

2022 yılının hedeflerinin, yeni yatırımların ve şehre değer katacak projelerin konuşulduğu toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, ilçe muhtarları, belediyenin başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, “Hakan Başkanımız, bugüne kadar biz ne istediysek, ne söylediysek her zaman yanımızda oldu. Yanımızda da olmaya devam ediyor. 6 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Gece 12’de arasak bile Hakan başkanımıza ulaşıyoruz” diye konuştu.

“Bugün dimdik ayaktayız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yeni yıl dilekleriyle konuşmasına başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır bu programların yapılamadığını belirten Başkan Tütüncü, tekrar bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, birlik ve beraberliğin olduğu her yerde bambaşka bir enerji olduğunu söyledi. 3 seçim gördüğünü hatırlatan Tütüncü, “Her seçimde farklı hikayeler gördüm. Ve bugün dimdik ayakta durduk. Siyasetin kalbi sokakta atar. Siz evdeki, sokaktaki insanların gönlünü mamur etmeye çalışıyorsanız ve bunu Allah rızası için yapmaya devam ediyorsanız, bilelim ki, yardımcınız Cenab-ı Allah’tır. Hepimiz seçilerek geldik, muhtar mahallesinde, belediye başkanı da ilinde, ilçesinde aziz milletin kendine verdiği bu onurla yine milletimize hizmet ediyor“ dedi.

“Azimle çalışmaya devam”

“Bizim Allah’a bir can, milletimize de hizmet borcumuz var” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Vaktin her anını değerlendirerek, vakte vakit ekleyerek yapabileceğimiz kadar iş yapmak, çalışabileceğimiz kadar çalışmak zorundayız. Bütün bunlarla birlikte hemşehrilerimizle hayatı paylaşmak, kalplere ve gönüllere de izler bırakmak durumundayız. Azimle çalışmalıyız. Kepez’de yönetici olmak kolay değil. Bu muhtar olarak da kolay değil. Baş etmemiz gereken çok sorun, üstesinden gelmemiz gereken bir çok mesele var. Haliyle eş zamanlı olarak çok değişik alanda çok boyutlu bir çalışmayı sürdürmek zorundayız. Yaptıklarımızla asla yetinmiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Yeni hedeflerimizi de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Başarılarımıza yenilerini ekleyecek, şehrimize daha günler armağan edeceğiz. Yeter ki, kalplerimiz birbirimize dönük olsun, biz omuz omuza, gönül gönüle olalım. Benim sizlerden en büyük isteğim, birbirimize büyük bir sevgiyle, muhabbetle yaklaşalım” diye konuştu.

“Bereketli bir yıl oldu”

2021 yılının bereketli bir yıl olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bürokrat arkadaşlarımızın emekleriyle, hükümetimizin destekleriyle, çalışma azmimizle, dur durak bilmeyen enerjiyle Kepez’e altın yıllar yaşatmış olmanın mutluluğu içindeyiz. Hem yatırım, hem imar ve şehircilik, hem de sosyal belediyecilik anlamında Kepez’de 2021’de çok önemli hizmetler yaptık. Antalya Şehir Hastanesi Kepez’e kuruluyor. Mart 2021’de inşaat başladı. 2015’te kazandırdığımız 300 yataklı Kepez Devlet Hastanesi, günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Antalya Şehir Hastanesi şu anda 1078 yataklı, ilave yatırımlarla bin 500’den fazla yatak kapasitesine ulaşacak bir hastane. Kepez Devlet Hastanesi, bulunduğu bölgeyi bu kadar ihya etmişse, Antalya Şehir Hastanesi’nin bütün Kepez’e kıymet kazandıracak bir yatırım olduğu gün gibi aşikar“ şeklinde konuştu.

“Ankara’ya yol olur”

Kepez’e yaptıkları hizmetlerin Ankara’ya kadar yol olacağını belirten Tütüncü, “Yaptığımız güzel işleri önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle sit alanı sorununu da bu dönemde biz çözdük, Şehir Hastanesini de başlattık. Dört, beş yıldır mücadele ettiğimiz 5+3, 8 mahallenin 5 mahallelik kısmının sorunlarını çözdük. Çamlıbel, Fatih ve Göçerler de bitmek üzere. Onlara da yıl içerisinde diğer 5 mahalle gibi hem tapularını, hem de çaplarını teslim edeceğiz. Masa Dağını Fevzi Çakmak’a, Varsak’a, Duacı’ya bağladık. İlçemize yaptığımız hizmetler ucuca eklediğinde Ankara’ya yol olur. Biz çok emekler verdiğimiz 13-14 yıl geçirdik ” ifadelerini kullandı.

“Muhtarların talepleri alındı”

Tütüncü’nün konuşmasının ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından Kepezli muhtarların talep ve istekleri toplandı. Uygulamanın ardından, muhtarların toplanan talepleri Tütüncü’nün başkanlığında, başkan yardımcıları ve müdürlerin de katılımıyla değerlendirmeye alındı.

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