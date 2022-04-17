Başkan Tütüncü, motosikletçileri ‘Zafer Sürüşü’ne uğurladı

Büyük Taarruz’un 100. Yılında, Türkiye’nin 4 bir yanından Kocatepe’ye düzenlenen zafer sürüşünün Antalya ayağı Kepez Belediyesi, önünden start aldı. Antalya’nın motosiklet kortejini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü uğurladı.

Türkiye’nin 4 bir yanından Kocatepe’ye motosiklet korteji düzenlendi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’dan yüzlerce motosikletli Büyük Taarruz’un 100. Yılında Afyonkarahisar’ın yolunu tuttu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen kortejin Antalya ayağı Kepez Belediyesi önünden start aldı. Antalya’nın motosiklet kortejini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, uğurladı. Belediye bahçesinde korteje seslenen Başkan Tütüncü, “Kepez Belediye’mize hoş geldiniz. Bir kez daha sizinle güzel bir etkinlikte buluşmanın tarifsiz mutluluğu içerisinde şunu ifade etmek isterim. Evet, sizlerle birlikte bir çok etkinlik yaptık, ama bugünkü etkinliğin manası anlamı bambaşka Milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Büyük Taarruz’un 100. yılında gerçekleştirilen bir etkinlik. Hem sahip olduğumuz tutkuya farklı bir anlam ve derinlik kazandırıyor, hem de tarihimizin ölümsüz kahramanlarıyla bir kez daha buluşmamızı sonuçluyor. Etkinliğimiz güzel başlasın, güzel devam etsin ve güzel bitsin. Kazasız belasız gidin, anma etkinliklerimizin ardından kazasız belasız şehrimize geri dönün. Hayatımızı birbirimizle paylaşarak güzelleştirin. Sizlerle çok güzel etkinlikler yaptık, yaptığımız her etkinlik daha güzel etkinlikler için motivasyon oluyor. Bugünkü bu etkinlikte böyle bir etkinlik “ dedi. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Antalya’nın motosiklet kortejini Kocatepe’ye uğurladı.