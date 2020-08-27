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Başkan Tütüncü: “Kepezli hanımlar, Türkiye’ye örnek kooperatifler kuracaklar”

KOOPERATİFLEŞME YOLUNDA DESTEK TALEP EDEN GİRİŞİMCİ KADINLAR İÇİN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞAN BAŞKAN HAKAN TÜTÜNCÜ, “HANIMEFENDİLER, BU TOPLANTIDA EDİNDİKLERİ BİLGİLERLE, BELEDİYEMİZİN KENDİLERİNE SAĞLADIĞI DESTEKLE GÜZEL BAŞARI HİKÂYELERİNE İMZA ATACAKLAR. KEPEZLİ HANIMLAR, TÜRKİYE’YE ÖRNEK KOOPERATİFLER KURACAKLAR.” DEDİ.

ANTALYA 27.08.2020, 12:55
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Başkan Tütüncü: “Kepezli hanımlar, Türkiye’ye örnek kooperatifler kuracaklar”

Kooperatifleşme yolunda destek talep eden girişimci kadınlar için düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Hakan Tütüncü, “Hanımefendiler, bu toplantıda edindikleri bilgilerle, belediyemizin kendilerine sağladığı destekle güzel başarı hikâyelerine imza atacaklar. Kepezli hanımlar, Türkiye’ye örnek kooperatifler kuracaklar.” dedi.

Kepez Belediyesi, ilçede başarılı kadın kooperatiflerinin kurulması için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kepezli girişimci kadınları, kooperatif çatısı altında bir araya getirmek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve kadın kooperatifleriyle işbirliği protokolü imzalanmıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, işbirliği protokolü imza töreninde 5 başlıktan oluşan ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni açıklamıştı. Bu destek paketinde yer alan eğitim programlarıyla kooperatifleşme yolunda destek talep eden kadınlar bilgilendiriliyor.

Bu amaçla Kepez Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde bir toplantı düzenlendi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı uzmanları, katılımcı 70 kadına kooperatifleşmeyle ilgili bilgi verdi.

Girişimci kadınlara destek paketi

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, 29 Temmuz’da imzaladıkları işbirliği protokolü ile kadın emeğini kooperatifçilik özelinde bambaşka bir seviyeye taşıma konusunda önemli bir adım attıklarını hatırlattı. İşbirliği imza töreninde, el emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeye çalışan Kepezli hanımlara yönelik 5 başlık altında bir destek paketini açıkladıklarını aktaran Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “O destek paketi kapsamında Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’miz, son 1 ayda muazzam çalışmalara imza attı. Her Perşembe günü, kooperatifle ilgilenen, kooperatifçiliğin yasalarımızda tanımlanmış faydalarını öğrenmek isteyen ve kooperatifçilikle farklı bir güç birliği oluşturmayı amaçlayan hanımefendilere yönelik kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Belediyemizin yapmış olduğu destek paketinin kapsamı girişimci hanımlarımıza anlatıldı.

“Kooperatifleşmede fırsatlar var”

Ticaret İl Müdürü Sayın Halil Özşahan’ın organize ettiği bu toplantıda da Bakanlığımızın bürokratları, kooperatifçilikle ilgilenmek isteyen hanımefendileri konuyla ilgili bilgilendirdiler. Bu bilgilendirmeyi çok önemsiyorum. Zira kooperatifçilik son yıllarda önemi çok daha farklı bir şekilde anlaşılan bir olgu haline geldi. Devletimizin kooperatiflere sağlamış olduğu önemli destekler var. Kooperatifleşmenin teşvike yönelik kanunlarımızda çok farklı imkânlar ve fırsatları bulunuyor. Bu anlamda toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

“Hiçbir hanımefendi yalnız olmayacak ve yalnız yürümeyecek”

Arzu ediyorum ki, Kepezli hanımlarla kooperatifçilikte Kepez’de farklı bir heyecanının ortaya çıkması ve bu heyecanın da Türkiye’de örnek olması yolunda önemli bir işbirliği yaparız. Güç birliği haline gelmek isteyen hanımefendilere, 29 Temmuz’da ifade ettiğimiz o 5 maddeden oluşan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Birlikte yazacağımız başarı hikâyelerinde hiçbir hanımefendi yalnız olmayacak ve yalnız yürümeyecek.

Kendi gücümüzü aşan konular olsa bile taleplerini karşılama konusunda gereken adımları atarak, yalnız olmadıklarını hanımefendilere hissettireceğiz. Üretim yapmak isteyenlere imkân sağlayacağız. Ürettiklerini doğru bir biçimde pazarlama kapılarını kadınlarımıza aralayacağız.”

“Güzel başarı hikâyelerine imza atacağız”

Kooperatifçilikle ilgili destek çalışmalarının, Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi çatısı altında devam edeceğine işaret eden Tütüncü, “Katılımcı hanımefendiler bu toplantıda edindikleri bilgilerle belediyemizin kendilerine sağladığı destekle güzel başarı hikâyelerine imza atacaklar. Kepezli hanımlar Türkiye’ye örnek olacak kooperatifleri kuracaklar. Üreten kadınların yanındayız. Birlikte yeni başarılara imza atacağız.” diyerek, konuşmasını tamamladı.

“Kadın kooperatiflerinin kurulmasını destekliyoruz”

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan da konuşmasında şunları kaydetti: "Burada bulunmamızın en önemli amacı kooperatifler ve kooperatifçilik konusunda yeni ufuklar açmak, başarılı kadın kooperatiflerinin kurulmasına vesile olmak ve desteklemektir. Kooperatifler esasen geçmişten gelen dayanışma geleneğimizin kurumsallaşmış bir halidir. Ekonomik ve ticari hayatın en önemli ayaklarından bir tanesi de hiç kuşkusuz kooperatiflerdir.

Ülkelerin gelişmişlik oranı kadınların işgücüne katılımıyla doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde karar verici pozisyonda yer alan kadınların daha başarılı olduğu bilinmektedir. Amacımız, yeteneği, becerisi, aklıyla en çok da çalışkanlığı ile bu topraklara adını veren, bu toprakları Anadolu yapan kadınlarımızı kooperatifçilik çatısı altında birleştirerek, bir araya getirmek ve KOOP-DES programı kapsamında desteklemektir.”

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı uzmanları, KOOP-DES programı, pazarlama, e ticaret, hibeler ve kooperatif kurulumu konularında katılımcı kadınları bilgilendirdiler.

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