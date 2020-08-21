Başkan Tütüncü, Kepez kaymakamı Şahin’i ağırladı
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAŞKAN TÜTÜNCÜ(SAGDA), KEPEZ’E YENİ ATANAN KAYMAKAM NUSRET ŞAHİN'İ MAKAMINDA AĞIRLADI.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Başkan Tütüncü, Kepez’e yeni atanan Kaymakam Nusret Şahin’i makamında ağırladı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Trabzon Vali Yardımcılığından Kepez Kaymakamlığına atanan Nusret Şahin, ziyaret etti. Başkan Tütüncü, iadeyi ziyarette bulunan Kepez Kaymakamı Şahin’i makamında ağırladı. Kaymakam Şahin’e tekrar hayırlı olsun dileklerini ileten Tütüncü, belediye ve diğer kurumlar arasındaki varolan uyum ve iş birliğinin daha da artarak devam edeceğini söyledi.
Kepez’in 11 yıllık süreçte büyük bir değişim ve dönüşüme uğradığını belirten Başkan Tütüncü, hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Kepez’e çok daha güzel hizmetler kazandıracaklarını belirten Tütüncü, “Nice güzel başarılara beraberce imza atacağız” dedi.
Kaymakam Nusret Şahin de misafirperverliği için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.
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