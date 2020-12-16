Başkan Tütüncü: " Kepez eğitimde altın yıllarını yaşıyor"

Görev yılları içerisinde Kepez’e, 130’dan fazla okulun yapılmasına öncülük ettiklerini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez eğitimde altın yıllarını yaşıyor.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşındığı Varsak Demirel Mahallesi’nde 24 derslikli ve iki atölyeli okul binasını ziyaret etti.

Başkan Tütüncü, bu eğitim döneminde hizmete açılan Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kimya bölümü öğretmen ile öğrencilerinin ürettiği dezenfektan ve temizlik ürünlerini inceledi. Okulun atölyelerini de gezen Tütüncü, okul yöneticilerinin çevre düzenlemesiyle ilgili taleplerini de dinledi.

Başkan Tütüncü, açıklamasında Kepez’in, göreve geldiği 2009’dan beri eğitim alanında altın yıllarını yaşadığını söyledi.

Kepez’e 12 yılda 130’dan fazla okul

Kepez’e, son 12 yılda 130’dan fazla okulun yapılmasına öncülük ettiklerini aktaran Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Şimdi yeni tamamlanan okullarımızdan bir tanesi Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bu okulumuz, Varsak Demirel Mahallemizde son derece güzel bir eğitim yuvası olmasının yanında önemli bir sosyal alanı da kapsıyor.

Bu okul gençlerin koluna altın bilezik takacak

Öğrencilerimiz, bu okul da meslek öğreniyorlar. Büyüklerimiz, sanat, altın bileziktir derlerdi. Bu okul, gençlerimizin koluna altın bilezik taktığımız ve onlara önemli bir meslek kazandırdığımız bir eğitim yuvası olacak. Burada üreten atölyeler hem ekonomiye katkı veriyor hem de öğrencilerimizin eğitimlerini pratik ortamda daha da üst seviyeye taşımasını sağlıyor. Bu gurur verici bir şey… Bu okuldaki öğrencilerimizin pandemi sürecinde dezenfektan, sıvı deterjan, çamaşır suyu ya da değişik hijyen malzemeleri ürettiklerini gördük. Metal ya da ahşap atölyelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek üretimler yapılıyor.”

“Varsak’ı şehirleştiren adımlar attık”

Varsak bölgesinin şehirleşmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını değinen Tütüncü, “Varsak, bizim en çok üzerinde durduğumuz şehirleşme noktasında önemli adımlar attığımız bir bölgemiz. Bu bölgemizde imar planları başta olmak üzere temel belediyecilik hizmetlerinde önemli çalışmalar yaptık. Varsak’ımızın da böyle bir okula kavuşmuş olması da son derece mutluluk verici. Okulun çevresiyle alakalı eksikleri tamamlayacağız. Her zaman Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yanında olacağız.” diyerek açıklamasını tamamladı.