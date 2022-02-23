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Başkan Tütüncü:" Hayalim Kepez’e üniversite kazandırmak"

Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Geldiğimiz günden itibaren Kepez’i, spor alanlarıyla, sosyal alanlarıyla ve spor organizasyonlarıyla güçlü bir ilçe haline getirme çalışıyoruz. Ancak Kepez’e üniversite kazandırmak en büyük hayalimdir” dedi.

ANTALYA 23.02.2022, 12:58
Başkan Tütüncü:" Hayalim Kepez’e üniversite kazandırmak"

Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Geldiğimiz günden itibaren Kepez’i, spor alanlarıyla, sosyal alanlarıyla ve spor organizasyonlarıyla güçlü bir ilçe haline getirme çalışıyoruz. Ancak Kepez’e üniversite kazandırmak en büyük hayalimdir” dedi.

Tütüncü, gençlik buluşmaları kapsamında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi gençleriyle bir araya geldi. Moderatörlüğünü Ayşegül Atay’ın üstlendiği gençlik buluşmasında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Tütüncü öğrencilerin sorularına samimiyetle yanıtlayarak eğitim hayatını ve belediye başkanlığına giden süreci anlattı. Belediye başkanı olmayı çocuk yıllarında karar verdiğini ifade eden Tütüncü, “Hayallerimi gerçekleştirmek için Belediye Başkanı oldum” dedi.

"Kepez’in farkı bizim farkımız"

Diğer belediyelerden farklarının, Kepez’in farkı olduğunu dile getiren Hakan Tütüncü, " Kepez potansiyeli yüksek dinamik yapıya sahip bir ilçedir. Bizde göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren hemşerilerimize layık olmaya ve onları mutlu etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. Gençlerle buluşmaktan mutlu olduğunu ifaden eden Başkan Tütüncü “ Haftanın belirli günlerinde gençlerle bir araya geliyoruz. Bugün de Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesini ziyaret etmek nasip oldu. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

"Kepez’e 140 okul"

Kepez ile ilgili gelecek planlarınız nedir? sorusuna Başkan Tütüncü “2009 yılında göreve ilk geldiğimde Kepez’de yoğun bir gecekondu hayatı vardı. Göreve gelir gelmez ilk olarak Kepez’i daha modern görünüme kavuşturmak ve ortak yaşam alanlarını iyileştirmek oldu. Bu kapsamda ilk olarak okul yapım çalışmalarına başlayarak 2009 yılında Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesinin de için bulunduğu 7 okulun yapımına başladık. Okulun yapımı tamamlandığında takvimler 2011 yılını gösteriyordu. 7 okula eş zamanlı güzel bir açılış gerçekleştirdik. Daha sonra Kepez geliştikçe bizde okul yapımına devam ettik ve günümüze kadar ilçemize tam 140 yeni okul kazandırdık”cevabını verdi.

"Kepez sağlık ilçesi haline geldi"

Göreve geldiğinde Kepez’de hiç hastane olmadığını hatırlatan Tütüncü, " Şimdi ise 10 tane özel hastane, 3 tane kamu hastanesi bulunuyor. Hepsi bizim dönemimizde açıldı. Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olacak Şehir Hastanemizin yapımına hızlı bir şekilde devam ediliyor. Kepez aynı zamanda bir sağlık merkezi haline geldi. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren sayısız proje gerçekleştirdik. Ancak Kepez’e üniversite kazandırmak en büyük hayalimdir. Umarım bu hayali gerçekleştirebilirim” diye konuştu.

"Akdeniz Bölgesinin en zengin kütüphanesi"

Kepez’de eğitimi daha nitelikli hale getirmek ve okuma alışkınlığı gençlere kazandırmak için kütüphane sayılarını arttırdığını ifade eden Başkan Tütüncü “Yaklaşık 3 yıl önce Habibler İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencisinin yazdığı bir mektup geldi. Mektupta okumayı sevdiğini söyleyen genç kızımızın okumak için kitap bulamadığını öğrendim. Bizden okul çevresine kütüphane istediğini ifade etmiş. O mektuptan sonra her mahalleye kütüphane kazandırmaya çalıştık. 2023 yılının sonuna kadar Kepez’e 16 kütüphane kazandıracağız. Cumhuriyet’in 100. yılında Kepez’in 16 kütüphanesi ve milyonlarca da kitabı olacak. Akdeniz bölgesinin en zengin kütüphanesi olan Cemil Meriç Kütüphanesi’ni Dokumapark’ta gençlerin hizmetine açtık. Kütüphanemizde toplamda 130 bin adet kitap bulunuyor ve 365 gün 24 saat hizmet veriyor. Bunun haricinde 9 tane semt kütüphanemiz var. 2023 yılına kadar semt kütüphane sayısını daha da arttırmayı amaçlıyoruz”ifadelerini kullandı.

"Daha çok yaşayacak eser bırakmalıyız"

Çalışmalarda gençlerin geleceğini düşündüğünü anlatan Başkan Tütüncü “ Ülkeyi daha ileriye taşıyacak gençlerin daha kendilerini geliştirebilmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu yüzden bizden daha çok yaşayacak eserler bırakmalıyız. Ülkenin gençlerini bu noktada teşvik edecek ve bizler daha ileriye taşıyacak Bilim Merkezi projesini hayata geçirdik. Gençlere tavsiyem spor salonlarımızı, yüzme havuzlarımızı ve kütüphanelerimizin tüm imkanlarından faydalanmaları olacak. Biz Kepez için nasıl çalışıyorsak gençlerde bu imkanları sonuna kadar kullanmalı ve ülkenin yarınlarını inşa edecek bilgi ve donanıma sahip olmak için çalışmalı. Gençler geleceğe daha güçlü hazırlanmalı” diye konuştu.

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