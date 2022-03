Başkan Tütüncü, gençlik buluşmasında mantı açtı

Gençlik Buluşmaları’nda Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne konuk olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, turizme kalifiyeli eleman yetiştiren okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde mantı hamuru açtı.

Kepez Belediyesi’nin 2022 yılı ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ okullarda devam ediyor. Moderatörlüğünü Ahmet Coşkun Çağlayan’ın üstlendiği gençlik buluşmaları Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Gençlik Buluşmaları’nda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, turizme kalifiyeli eleman yetiştiren okulun öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Tütüncü, öğrencilere siyasetten belediye başkanlığına uzanan hayat yolculuğunu anlattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Moderatör Ahmet Coşkun Çağlayan ve öğrencilerin sorularını da tek tek cevapladı. Bir belediye başkanının bir gününün nasıl geçtiği sorusuna; “Öğrencilerimizin okula çıktığı saatte bende işime çıkıyorum. Sabah saat 04.00 ya da 04.30 gibi yatıyorum. Yoğun bir çalışma temposu yaşıyoruz. Geceleri mutlaka kitap okurum. Kitap okumadan yatmam “ diyerek, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti.

“Her zaman çok çalışmalıyız”

Başkan Tütüncü, konuşması sırasında gelişen teknolojiye de değinerek, öğrencilerin sanal dünyayı çok iyi kullandığını ve bu imkanları kullanan yeni neslin çok şanslı olduğunu da sözlerine ekledi. Çok başaralı olmanın sırrı nedir, sorusuna da; Başarıya giden yol her zaman emekten, alın terinden ve çok çalışmaktan geçiyor. Çalışmadan alın teri dökmeden, emek vermeden oraya başarı gelmiyor. Farklı olacağız, özgün olacağız ama her zamanda çok çalışacağız. Çok çalışınca başaracağız ve çalışmaya da her zaman ihtiyacımız olduğunu asla unutmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Gelecek çalışkan olanlarındır” diye konuştu.

“Mutluluğun temeli başarılı olmak”

Bir öğrenci de, “Yoğun tempoda çalışırken yorulmuyor musunuz, kendinizi nasıl motive ediyorsunuz” diye sordu. Başkan Tütüncü, “Sevdiğiniz bir iş yapıyorsanız zaten o işten keyif alırsınız, zevk alırsınız. Aldığınız o keyif sizi daha çok motive eder, o motivasyon daha çok başarı getirir. O daha fazla tatmine kapı aralar. Ne iş yaparsak yapalım, severek ama mutlaka gönülden yapalım. Hayatta ne yaparsak yapalım severek yapalım. Sevmediğimiz bir işi yapmayalım. Sevdiğimiz işe yönelelim. Ve başarılı olmaya çalışalım. Başarılı olmak hayatta mutluluğun en önemli temellerinden birisidir “ dedi.

İstek üzerine öğrencilere de bir şiir okuyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra okulu gezdi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde şef önlüğünü giyerek mantı hamuru açtı. Tütüncü, okuldaki gençlik buluşmalarında öğretmen ve öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.