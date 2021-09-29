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Başkan Tütüncü, gençlere seslendi: “Satranç oynayın, kitap okuyun”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği Motivasyon Eğitim Kurumları öğrencileriyle satranç oynadı. Tütüncü, satrancın süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olduğunu, yetenekleri geliştirdiğini belirterek, öğrencilere “Bol bol satranç oynayın, bol bol kitap okuyun” dedi.

ANTALYA 29.09.2021, 12:06
Başkan Tütüncü, gençlere seslendi: “Satranç oynayın, kitap okuyun”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği Motivasyon Eğitim Kurumları öğrencileriyle satranç oynadı. Tütüncü, satrancın süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olduğunu, yetenekleri geliştirdiğini belirterek, öğrencilere “Bol bol satranç oynayın, bol bol kitap okuyun” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’deki eğitim kurumlarını ziyaret ediyor. Eğitimcilerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Tütüncü, kurumdaki satranç dersine de katıldı. Tütüncü, uzun uzun sohbet ettiği öğrencilerle satranç oynadı. Satrancın gençler ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Satranç süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Yetenekleri geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler. Kişinin kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanımasına, bireysel ve doğru kararlar almaya yardımcı olur. Dikkati tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. Onun için bol bol satranç oynayın. Bol bol da kitap okuyun” diye konuştu.

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