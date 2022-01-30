Başkan Tütüncü, Döşemealtı’nda esnafla buluştu

Döşemealtı İlçesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnafla bir araya geldi, ilçe sakinlerinin evlerine konuk oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesini ziyaret etti. Cuma namazını Döşemealtı Yeniköy Mahallesi’ndeki Osman Gülmez Camiin’de ilçe sakinleriyle beraber kılan Başkan Tütüncü, gün boyu esnafı gezdi, ev ziyaretlerinde bulundu. Tütüncü’ye Döşemealtı İlçesi ziyaretlerinde meclis üyeleri ile AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım eşlik etti. İlçedeki esnafları tek tek gezen Tütüncü, hal hatır sordu, istek ve talepleri dinledi. Esnafın sıcak çayını içti, hoş sohbetine ortak oldu. Kapı kapı esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Tütüncü, bol kazanç dileklerinde bulundu. Ziyaret ettiği bir yerde dünyaca ünlü Döşemealtı halısının dokunduğunu gören Başkan Tütüncü, hemen tezgahın başına oturarak, halıya ilmekler attı.

“İlçe teşkilatıyla bir araya geldi”

Tütüncü, Feyzullah Gökçe, Aysel Bürge ve Yusuf Aygül’ün evlerine de konuk oldu. Başkan Tütüncü, ev ziyaretlerinin ardından AK Parti Döşemealtı İlçe Teşkilatını da ziyaret etti. AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ve ilçe yönetimiyle bir araya gelen Tütüncü, partililerle sohbet etti, çalışmalarında başarılar diledi. Tütüncü, ilçe gezisini ev ziyareti ile noktaladı. Necla Demir’i evinde ziyaret eden Tütüncü, vefat eden annesi için başsağlığı dileğinde bulundu.