Başkan Tütüncü, Antalya’nın en büyük kütüphanesine ilk kazmayı vurdu

Gülveren Mahallesi’nde 8 bin metre kare alana inşa edilecek, Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak ‘Antalya Kütüphanesi’nin yapım çalışmaları Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün operatör koltuğuna geçerek ilk kazmayı vurmasıyla başladı.

Kepez Belediyesi’nin 2023 yılına 16 kütüphane projesi çerçevesinde inşa edeceği kütüphanelerin amiral gemisi olarak nitelendirilen Antalya Kütüphanesi’nin yapımı başladı. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hemen yanı başındaki 8 bin metre kare alana inşa edilecek, 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği kütüphane için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilk kazmayı vurdu. İş Makinesinin operatör koltuğuna geçen Başkan Tütüncü, mimari projesiyle de kente estetik bir güzellik kazandıracak kütüphanenin startını verdi. Başkan Tütüncü’nün Antalya’nın en büyük kütüphane heyecanına AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve muhtarlar ortak oldu. Şehri, kütüphanelerle donatmak istediklerini söyleyen Başkan Tütüncü, “1 milyon kitap kapasiteli aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Antalya Kütüphanesi için çalışmalara başladık. 8 bin metrekare kapalı alana sahip üniversitenin hemen yanı başına yeni bir kütüphane kazandırarak Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini, gençlerimizi ve şehrimizin kitapseverlerini bilgiyle buluşturacağız” dedi.

“16 kütüphanenin amiral gemisi”

Gençlerin araştırma yapılabilecek bir kütüphaneyi inşa edeceklerini ifade eden Başkan Tütüncü, “Kepez’in genç oranı oldukça yüksek. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin 80 bin öğrencisi var. Öğrencilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerin ilk sırasında Kepez ilçesi bulunuyor. Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik, onların ders çalışabileceği, ihtiyaçlarına göre araştırma yapabileceği modern bir kütüphane kazandırıyoruz. Gülveren Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde gerçekleştireceğimiz bu proje ile inşallah bir yıl sonra burada üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün gençlerimize, çocuklarımıza, okurlara, kitap tutkunlarına, sevgili hemşirelerimize hizmet edecek önemli bir kültür sanat tesisi olacak önemli bir okuma öğrenme mekanı olacak. Proje için gerçekten çok çalıştık. Bizim 16 kütüphane hedefimizin aralarında bulunan amiral gemisi niteliğinde olacak bugüne kadar yaptığımız kütüphanelerden çok daha güzel, çok daha büyük, çok daha nitelikli, çok daha fonksiyonel bir eğitim ve araştırma mekânı olacak “diye konuştu.