Başkan Tütüncü, Antalya Pil Fabrikası emektarlarıyla bir araya geldi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark dokunuşuyla Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek Antalya Pil Fabrikası’nın emektarlarını ağırladı.

Antalya’nın ilk sanayi tesislerinden biri olan ve 1976’da başladığı üretim faaliyetine 1998’de son verilen Pil Fabrikası, Antalyalıların hizmetine kazandırılıyor. Cumhuriyet dönemi endüstri yapılarının en iyi örneklerinden olan Antalya Pil Fabrikası’nın(ANPİL), tarihi değerleri Millet Bahçesi ile yaşatılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, fabrikanın kuruluşuna emek veren ve burada bir ömür bırakan emektarları hatıralar biriktirdikleri fabrikada ağırladı. Duygu dolu buluşmada, Başkan Tütüncü, Millet Bahçesi Projesinin detaylarını anlattı, fabrika emektarlarının görüşlerini aldı. Antalya Pil Fabrikası’nın, kuruluşuna ve bu fabrikanın bir ömür bırakan çalışanlarına şükran borçlu olduklarını ifade eden Tütüncü, “Biliyorum hepiniz için burası çok önemli. Sizler burada bir ömür bıraktınız. Silinmez hatıralar bıraktınız, keşke bu ağaçların, keşke bu duvarların dili olsa da konuşsa Hepinize şükran borçluyuz. Burası bugün yemyeşil bir dokuya sahipse, şehrin merkezinde burası halan korunabilmişse bunu sizlere borçluyuz. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz “ diye konuştu.

"Tahsisi yapılıyor"

Tütüncü, Pil Fabrikasındaki binaların Dokuma Fabrikasına göre daha nitelikli olduğunu belirterek, yapanlara da, yaşatanlara da teşekkür etti. Dokuma’daki koruma mantığıyla Pil Fabrikası’nın da koruma imar planları yapılarak, binaları tescillenerek, ağaçları plakalandırılarak, yeni ağaçlar dikilerek daha da güzelleşmesini istediklerini söyledi.

Pil Fabrikası arazisinin artık Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olduğunu Makina Kimya Endüstrisi ile trampa işleminin gerçekleştiğini, tapu işlemlerinin ardından Kepez Belediyesi’ne tahsisinin yapılacağını aktardı.

"Müzede yaşayacak"

Pil Fabrikasında tarihi niteliği olan binaların tescillendiğini aktaran Başkan Tütüncü, “Her bina kültür sanat tesisleri, müzeler, kütüphaneler haline gelecek. Pil Fabrikası’nın ana binası, Türkiye’nin sanayi tarihini anlattığımız, bir Türkiye Sanayi Tarihi Müzesi olacak. Müzede; makina kimya ve Antalya Pil Fabrikası anlatılacak. Ve sizlerde o müzenin içinde var olacaksınız. Sizlerin tüm hatıralarını bu müzede yaşatacağız. İçinde bulunduğumuz bu yeri de çocuklarımız için kütüphaneye dönüştüreceğiz. İnşallah seneye çocuklarımız ve sizlerle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz“dedi.

Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikasının trafo binasının güçlendirilerek, Akdeniz’in en zengin kütüphanesine dönüştürüldüğünü, yılda 500 bin gencin istifade ettiği kütüphanenin 365 gün 24 saat açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Tütüncü,21. kütüphaneyi pil fabrikasına kazandıracaklarını da belirtti.

"Oyuncak kütüphanesi"

Pil fabrikası kreşinin de Antalya’nın çocukları için ‘Oyuncak Kütüphanesi’ne dönüştürüleceğini belirten Başkan Tütüncü, “Dünyanın en kaliteli oyuncakları bu kütüphanede yer alacak. Çocuklar anne ve babalarıyla doyasıya bu oyuncaklarla oynayacak. Yazlık sinemayı da yine sinema gösterimleri için onaracağız. Futbol sahası da aynı şekilde korunacak. Ve sizlerde buraya geldiğinizde kenardaki tribünlerden gençleri izleyeceksiniz. Antalya Pil Fabrikası çalışanları lokalini de açıyoruz. Çay da ikramlarda bizden. Ömrünüzün kalan kısmını bu cennetin içerisinde kendinize ait küçücük, ama hatıralarla dolu bir dünyanın içinde yaşayacaksınız, paylaşacaksınız. Lokaliniz şimdiden hayırlı olsun“ dedi.

Pil Fabrikası arazisi için 11 yıl boyunca çok büyük mücadele verdiklerine de değinen Başkan Tütüncü, “Niçin bu mücadeleyi verdik. Sizlerin hatıraları yaşasın ve burası kentimize akciğer olsun istedik” diye konuştu.