Başkan Tütüncü: “Antalya Bilim Merkezimiz gençlerin yanında”

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “KİTONOM”projesini dinleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “İşte! Antalya Bilim Merkezini bunun için kurduk. Sizin gibi gençlerin hayal ettiği projelerin üretimine katkı verebilmek için kurduk. Bilim Merkezimiz yenilikler peşinde koşan gençlerimizin her zaman yanında” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun Mezunlar Derneği Başkanı Makine Mühendisi Orhan Yüksel’in daveti üzerine öğrencilerle buluştu. Öğrencilere seslenen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Okulunuza olan sevgiyi artıracak bu tip etkinliklerin özellikle mezunlar derneği eliyle yapılıyor olması çok daha önemli“ dedi. Çalışma arkadaşlarının bazılarının da Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Sizin burada biriktirdiğiniz hatıraların ne kadar anlamlı olduğunu iyi biliyorum. Meslek eğitimi ülkemizde çok kıymetli bir yere sahip. Bunları önümüzdeki yıllarda aşarak öğreneceksiniz. Umarım burada edindiğiniz mesleğin detaylarına, inceliklerine vakıf olarak yetişmek sizlerin en önemli hedeflerinden biri olur. Bu hedef size hayatınız boyunca yardımcı olur. İyi bir insan olmak topluma çok büyük katkılar sağlar. Hayatın içinde bulunduğunuz nokta da insanlara faydalı olmayı, anne, baba ve çocuklarınıza iyi birer aile mensubu olmayı ve hepsinden önemlisi şehrimize, insanlığa ve milletimiz değer katan, ışık saçan gençler olmanızı yürekten, gönülden temenni ediyorum” diye konuştu.

“Hayal kurmadan hedef olmaz”

Başkan Tütüncü, bayrak töreninde öğrencilere seslendikten sonra, öğretmenlerle bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi. Okulun Bilişim Bölümü öğrencisi Furkan Sağnıç ve ekip arkadaşlarının “KİTONOM” projesi sunumunu dinledi. Öğrencilerin böyle bir projenin hayalini kurmalarının çok önemli bir hedef olduğuna değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Projeyi ete kemiğe bürüme yolunda önemli gayretler ortaya koymuşsunuz, tebrik ediyorum. Bu düşünceye devam edin, bu hayalleri kurmaya devam edin. Kurduğunuz hayallerin peşinden koşmaya da devam edin. Hayat kurduğumuz hayallerin peşinden koşarak güzel oluyor. Yoksa hayal kurmadan, bir hedefe odaklanmadan, özveriyle yürümeden hayat anlamlı olmuyor. Sizleri kutluyorum“ dedi.

“Ben her zaman sizin yanınızdayım “

Türkiye’nin en geniş Bilim Merkezi’nin Kepez’de olduğunu hatırlatarak, sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Bilim Merkezimiz sizin gibi gençlerin projeleriyle bu yarışmalara katılmalarına, Bilimfest bünyesinde gerçekleştirilen yarışmalara katılarak ödüller almasına ve projelerin üretim aşamasında sizlere katkı vermeyi hedefliyor. Bilim Merkezimizin sizin gibi gençlere sunduğu imkanları yakından takip etmenizi isterim. Sizin gibi yeniliklerin peşinden koşan gençlerimize çok ihtiyacımız var. Ben her zaman sizin yanınızdayım” diye konuştu.