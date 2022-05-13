banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı

Başkan Tütüncü: “95 bin esnafımıza hizmete devam”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerini tekrar kazanan Adlıhan Dere ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sevgiyle, saygıyla Antalya’nın 95 bin esnafına, 75 esnaf odasına hep beraber hizmete devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA 13.05.2022, 13:17
Başkan Tütüncü: “95 bin esnafımıza hizmete devam”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerini tekrar kazanan Adlıhan Dere ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sevgiyle, saygıyla Antalya’nın 95 bin esnafına, 75 esnaf odasına hep beraber hizmete devam edeceğiz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB’un 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden güven tazeleyen Adlıhan Dere ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AESOB Başkanı ve yönetimini birlik binasında ziyaret eden Başkan Tütüncü, esnafı bölmeden, parçalamadan tam tersi birleştiren ve kucaklayan bir seçim dönemi yaşattığı için Adlıhan Dere’yi tebrik etti. Başarı dileklerini, ileten Başkan Tütüncü, “Seçim sürecinde Antalya’ya iki tane başarıyı tattırdınız. Bunların birincisi bütün odalarımızın çok yoğun bir maratonu vardı. Bu maraton barış, kardeşlik ve sükun içinde geçti. Bu seçimleri bu şekilde atlatabilmek pek kolay bir iş değil. Esnafı bölmeden, parçalamadan tam tersi esnafı birleştirerek, kucaklaştırarak, bir seçim dönemine ulaştırmış olmak önemli bir başarıdır “ diye konuştu.

“95 bin esnafı en güzel şekilde temsil ettiniz”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve ekibinin seçim sürecindeki ikinci başarısına da değinen Başkan Tütüncü, “95 bin esnaf üyemizin her birisini en güzel şekilde temsil eden bir genel kurulu gerçekleştirdiniz. 20. Genel Kurulunuz hayırlı uğurlu olsun. Yönetiminize başarılar diliyorum. Adlıhan Dere demek proaktif bir yönetim, proaktif çalışma demek. Esnafın her yerde temsil edilmesi, esnafın sözüne kulak verilmesi demek “dedi.

“Çok daha güzel günlere sizleri, hep beraber, ekibinizle beraber taşıyacak olmanın heyecanı içindeyiz.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu birlik ve beraberliğimizle esnafımıza çok daha güzel günler yaşatacağız. Bu duygu ve düşünceler bütün ekibinizi ve bu başarılarla en çok payı olan şahsınızı tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kepez Belediyesi olarak, sizi desteklemeye, sizin yanınızda olmaya, sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Esnaf bizim için çok kıymetli, çok değerli, çok önemli. Esnafımızın çok mutlu olacağı yarınlarda hep beraber olacağız“ diye konuştu.

“Sözde değil özde esnaf dostusunuz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, “Göreve geldiğiniz günden bu yana hep yapmış olduğunuz çalışmalarla esnaf ve sanatkarın lehine projeleri hayata geçirerek, esnafımızın para kazanması, refaha ulaşması ve daha mutlu olması için projeler gerçekleştirdiniz. Yapmış olduğunuz projelerin tamamını esnaf odalarımızla işbirliği içinde gerçekleştirdiniz. Bugün geldiğimiz başarılarda sizlerin emeği ve katkısı çok fazla. Siz bir belediye başkanı olarak tüm dünyada görüldüğü gibi Antalya’mızda da görülen pandemiyle ilgili esnaf ve sanatkarımıza her türlü desteği verdiniz. Pandemi döneminde gerek kiralarla, gerekse yapmış olduğunuz esnafa yönelik maskeden dezenfekteye, sağlık kitinden gıda kolisine kadar desteklerinizle her türlü katkıyı koydunuz. Sözde değil özde esnaf dostusunuz. Esnaf dostu olduğunuzu bugün ilk ziyareti yaparak ortaya koydunuz. İyi ki varsınız“ dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık