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Başkan Tütüncü: “2020 Kepez’in altın yılı”

Kepez Belediyesi, korona virüs salgınındaki kısıtlamalara rağmen 2020’de birçok projesinin yapımını tamamlarken, yeni çalışmalarına da başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu başarıyı “2020’yi, Kepez’in altın yıllarından biri olarak kayıtlara geçirdik” sözleriyle değerlendirdi.

ANTALYA 28.01.2021, 13:33
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Başkan Tütüncü: “2020 Kepez’in altın yılı”

Kepez Belediyesi, korona virüs salgınındaki kısıtlamalara rağmen 2020’de birçok projesinin yapımını tamamlarken, yeni çalışmalarına da başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu başarıyı “2020’yi, Kepez’in altın yıllarından biri olarak kayıtlara geçirdik” sözleriyle değerlendirdi.

Kepez Belediyesi, yaşamın her alanını olumsuz etkileyen korona virüs salgınına rağmen 2020’de çalışmalarına devam etti. Geçtiğimiz yıl, birçok projesinin yapımını tamamlarken, yeni yatırımlarının da temelini attı. Kepez Belediyesi 2020’de yeşil alandan yol yapımına, eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye, sanattan kültüre ve kentsel dönüşüme kadar birçok önemli yatırım gerçekleştirildi.

“540 dönüm atıl alan tarıma kazandırıldı”

Kirişçiler Mahallesi’nde, 200 dönüm arazi üzerine Antalya Orman Çiftliği kurulurken, 540 dönüm atıl tarla da tarıma kazandırıldı.Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy ve Şafak mahallelerinde portakal ve zeytin bahçeleri oluşturuldu. Kepez’in toprağına 35 bin 240 adet yetişmiş ağaç ve peyzaj bitkisi ile 30 bin adet mevsimlik bitki dikildi. Şehrin kuş bakışı seyredildiği 5 bin metre uzunluğundaki Masa Dağı falezi, begonvil ve zakkum bitkisiyle yeşillendirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020’de 23 yeni park yaparak, ilçedeki yeşil alan rakamını 3 milyon 250 bin metrekareye çıkardı.

“Sokak hayvanları için mama, çiftçiler için gübre üretimi”

Antalya Köy Pazarı açılarak, tüm ilçelerdeki kadın üreticilerinin emeğini, pazara sunulması sağlandı. Yemek atıklarından sokak hayvanları için kedi ve köpek maması üretimi başladı. Çiftçilere verilmek üzere sera ve bahçe atıklarından gübre üretimine geçildi.

“Yatırımı tamamlanan bu eserler Antalya’da ilk “

Şehitlerin aziz hatıralarının yaşatıldığı Anadolu Şehitler Müzesi’nin, şehrin ilk kent müzesi olan Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nin, Akdeniz bölgesinin ilk ve tek Antalya Bilim Merkezi’nin, 200 bin kitap kapasitesiyle şehrin en büyüğü olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin, Altınova Pir Sultan Abdal Cemevi’nin, Duacı ve Gaziler aile yaşam merkezleri ile Duraliler ve Şafak mahalleleri kapalı pazarlarının yapımı tamamlandı. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de yüzde 90’nı bitti. Kepez Millet Kıraathanesi açılırken, Kepez Yabancı Diller Akademisi de kuruldu.

“Dağlar kesilerek yollar açıldı”

Kepez Belediyesi, fen işleri yatırımlarındaki başarısını, pandemi sürecinde de sürdürdü.Geçtiğimiz yıl 100 kilometre uzunluğunda imar yolu açan Fen İşleri, 66 bin metre yola da 113 bin ton sıcak asfalt sererken, 76 bin metre de sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Masa Dağı kesilerek, Alparslan Türkeş Bulvarı inşa edildi. 10 bin kamyon hafriyat dolgu ile Çankaya-Varsak yolu yapıldı.

“Yapımı başlayan eserler”

Belediye- gaz dağıtım şirketi işbirliği ile 2020’de, 4 mahalleye daha doğal gaz getirildi. Böylece ilçede doğal gazın kullanıldığı mahalle sayısı 26 oldu.Konyalılar Camii, Kültür Kafeler Caddesi, Kepez Balık Pazarı ve Organik Ürünler Pazarı ile Pil Fabrikası Millet Bahçesi Projesi’nin yapımı başladı.

“2020’de insan odaklı hizmetler zirve yaptı “

Kepez Belediyesi, 2020’de insan odaklı şu hizmetleri gerçekleştirdi: “Belediye Sağlık Merkezi, tıp merkezi statüsü kazandı. Tıp Merkezi, 40 bin Kepez sakinine teşhis ve tedavi hizmeti verdi. Gezici kadın sağlığı merkezi, mahallelerde hizmete açıldı. Çalışan anneler ve çocuklar için 2 yeni kreş daha inşa edildi. Bakıma muhtaç kişilere, 14 bin kez evde sağlık hizmeti verildi.Salgın sürecinde 2 milyon 500 bin maske ve dezenfektan ilçe sakinlerinin ev ve işyerlerinin kapılarına ulaştırıldı. Salgın ile mücadele kapsamında 76 bin nokta düzenli olarak dezenfekte edildi. Korona virüs kısıtlamalarından etkilenen belediyenin tüm kiracısı esnaftan 3 ay kira bedeli alınmadı. Ambülans filosu güçlendirdi.

“2020 Kepez için bereketli bir yıldı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2020’deki hizmet başarısıyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: “Benim canım arkadaşlarım, her türlü zorluğa rağmen hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan 2020’yi ‘Kepez’in altın yıllarından biri’ olarak kayıtlara geçirmeyi başardı. Onlarla ne kadar iftihar etsem az.”

“2021’de daha çok çalışacağız”

Bereketli, yatırımlarla ve insan odaklı hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez için 2020 her şeye rağmen çok bereketli bir yıl oldu. Önemli eserlere imza attık. 2021’de daha çok çalışacağız; gayret edeceğiz ve eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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