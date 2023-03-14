Başkan Topaloğlu’ndan sağlık çalışanlarına karanfil

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Kemer’de bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kemer’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kemer’de bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş ile birlikte sağlık çalışanlarına karanfil dağıtan Başkan Topaloğlu ayrıca Kemer Devlet Hastanesi’nde Başhekim Dr. Yılmaz Çiftçi’yi de ziyaret edip bir süre sohbet ederek Tıp Bayramı’nı kutladı.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Tıp Bayramı vesilesiyle hepimiz için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Allah tüm sağlık çalışanlarından razı olsun. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu durumu özellikle pandemi sürecinde yurttaşlarımız çok daha iyi anladı ki doktorundan yardımcı sağlık personellerine, tüm çalışanlarına kadar sağlık emekçilerimiz çok ama çok önemli. Her biri iyi ki varlar ve hakları ödenmez. Bir defa daha tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum” dedi.