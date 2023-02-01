Başkan Topaloğlu’ndan İngiltere’de tanıtım atağı

Meclis toplantısında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2023 turizminin çok iyi geçeceğini belirterek, Kemer’in İngiltere turizm pazarında dijital pazarlama ve tanıtım kampanyası için ilgili seyahat acentesi ile sözleşme yapılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, toplantı öncesinde meclis üyelerine Kemer gündemi ve turizm hakkında bilgi verdi.

Geçen sene Kemer’de turizmin çok iyi geçtiğini hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Geçen sene Kemer’de 2 milyon 944 bin 228 misafir ağırladık. Rusya’dan 939 bin 463, yerli misafir 876 bin 832, Almanya’dan 116 bin 686, Kazakistan’dan 114 bin 928, Polonya’dan 71 bin 511, Moldova’dan 67 bin 933, Ukrayna’dan 67 bin 785, İngiltere’den 63 bin 876 kişi Kemer’i ziyaret etti. Günübirlik gelen misafir sayısı ile yaklaşık 3,5 milyon kişiyi buluyor. Bu yıl turizm sezonunun daha iyi olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Tanıtım atağı

Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerine vurgu yaparak, "Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek olan 28. Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı’na katılacağız. Daha sonra İstanbul’daki EMİTT Fuarı’na katılacağız. EMİTT Fuarı’nda Antalya’nın dışında ayrı bir yerden stant aldık. Kemer’imizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Geçen yıl 657 ruhsat verdik"

Vatandaşların Kemer Belediyesine inşaat için müracaat ettiklerini ve evrakların çıkmadığına dair iddialarını da değerlendiren Topaloğlu, "2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 dahil olmak üzere hiçbir yıl verilen ruhsat sayısında 140’ı geçememişiz. Geçen sene verdiğimiz ruhsat sayısı 657’dir. Sonuçta bunların hepsi inceleniyor" şeklinde konuştu.

Kemer’in İngiltere turizm pazarında dijital pazarlama ve tanıtım kampanyası için ilgili seyahat acentesi ile sözleşme yapılması ve sözleşmeyi imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi ve ücretinin belediye bütçesinden karşılanması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"İlgili seyahat acente yetkilileri ile Londra Fuarı’nda bir görüşme yapmıştık. Kemer’i İngiltere’de tanıtmak istediklerini söylediler. Daha sonra belediyemizde Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı (KETAV) Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak ve turizmcilerin de katılımıyla seyahat acentesi yetkilileriyle online bir görüşme yaptık. İngiltere’de, sosyal medyalarda, dijital platformlarda ve gittikleri her yerde Kemer’imizi tanıtacaklar. Kemer ile ilgili tüm fotoğraf ve videoları İngiltere’ye gönderdik. EMİTT Fuarı’nda da protokol imzalayacağız. Kemer için önemli bir proje."

Kemer Belediyesinde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin 2023 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, belediye sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için 2023 yılı asansör periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edilirken, Kemer Beycik Mahallesi 222 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 350 parsellere ilişkin plan müellifleri tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kemer İdmanyurdu Spor Kulübü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/B maddesi gereğince maddi yardım yapılması önergesi görüşüldü. Önerge, futbolculara 60 bin lira prim desteği verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Çamyuva Mahallesi’nde yer alan 719 ada 2 parseldeki taşınmaz üzerinde 300 kapasiteli öğrenci yurdu için Pegas Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan protokol önergesi, oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Mahalle 121 ada 15 parsel yanında bulunan alana çocuk parkı yapılması ve parka Kazım Gül’ün adının verilmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya meclis üyeleri Ahmet Can, Semih Özdemir ve Cumali Afşin mazeretleri nedeniyle katılmadı.