Başkan Topaloğlu’ndan eğitime destek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Ortaokulu’nda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Baki Yalın, okulda yapılması gereken işlemlerle ilgili okul aile birliği üyelerinden bilgi aldı.

Okullara verdiği desteklerle ilgili açıklama yapan Topaloğlu, eğitime ve geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Topaloğlu, okulların açılmasına kısa bir zaman kaldığını hatırlatarak, “Okulların tatile girmesiyle beraber ilçemizdeki okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Bazı okullarımızın tamir, onarım, boya ve badana işlerini belediye olarak karşıladık. Arslanbucak Ortaokulu’nda da okul aile birliğimiz ve okul müdürümüz ile istişarelerde bulunduk. Okulda yapılması gereken bazı yerler olduğunu tespit ettik. Çocuklarımız için bir oyun alanı yapacağız ve boyanması gereken yerleri okullar açılmadan tamamlayacağız. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Okul aile birliği üyeleri ise eğitime ve okullara yaptığı katkılardan dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini ifade etti.