Başkan Topaloğlu’ndan “Bir kira bir yuva” kampanyasına 30 bin liralık destek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası depremzedeler için başlatılan “bir kira bir yuva” kampanyasına 30 bin lira bağış yaptı.

Bir televizyon programında yapılan canlı yayına bağlanan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eşi Fikriye Topaloğlu ile birlikte depremzede vatandaşların ihtiyaçları için 30 bin lira bağış yaptığını açıkladı.

Kemer Belediyesi olarak depremin olduğu ilk günden bu yana deprem bölgesine her türlü desteği veren ve vermeye devam eden Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Bir televizyon programında yapılan “bir kira bir yuva” kampanyasına biz de dahil olduk. Eşim Fikriye Topaloğlu ile kendi adıma 30 bin lira bağış yaptım. Çok fazla insan bağış yaptı. Bu Türk milletinin çok kısa zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olabileceğini gösteriyor. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız” dedi.