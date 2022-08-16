Başkan Topaloğlu’na şenlik daveti

Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu Kaş Yayla Şenlikleri’ne davet etti.

Kayır’ın, Başkan Topaloğlu ziyaretine CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Kaş Sorumlusu Serkan Özkan da eşlik etti.

Kayır ve beraberindekiler, Başkan Topaloğlu’nu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Yörük Türkmen Derneğince bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Kaş Yayla Şenlikleri’ne davet etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, düzenlenecek olan yayla şenliklerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

6’ncı Kaş Yayla Şenlikleri, 19-20 Ağustos tarihlerinde Gömbe Yaylası ve Bezirgan Yaylası Ambararası mevkinde çeşitli etkinlikler ve konserler ile gerçekleştirilecek.