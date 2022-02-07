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Başkan Topaloğlu: “Turizmde 2019’u yakalarsak kayıpları kapatmış oluruz”

Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Bolat Ünsal’ın yeniden başkan seçildiği genel kurulda konuşma yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmcilerle yaptığı görüşmelerden bahsederek “Turizmde 2019’u yakalarsak kayıpları kapatmış oluruz” dedi.

ANTALYA 07.02.2022, 14:46
Başkan Topaloğlu: “Turizmde 2019’u yakalarsak kayıpları kapatmış oluruz”

Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Bolat Ünsal’ın yeniden başkan seçildiği genel kurulda konuşma yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmcilerle yaptığı görüşmelerden bahsederek “Turizmde 2019’u yakalarsak kayıpları kapatmış oluruz” dedi.

Arslanbucak Düğün Salonu’nda yapılan Kemer Esnaf Ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kuruluna, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, oda başkanı Bolat Ünsal ve odaya üye esnaf katıldı.

“Her zaman istişare olduk”

Divan Başkanlığını yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, genel kurulda yaptığı konuşmasında, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu Göynük Belediye Başkanlığı döneminden beri tanıdığını belirtti. Başkan Topaloğlu ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Dere, “Kemer Belediyesi her zaman esnafın yanında oldu. Hocam, öğretmenim ve başkanım Necati Topaloğlu ile esnafa yönelik çalışmalarda her zaman istişare halinde olduk” dedi.

“Kayıpları kapatacaklar”

Belediye Başkanı Topaloğlu, genel kurulda yaptığı konuşmasında, son iki yıldır pandemi nedeniyle zor dönemlerden geçtiklerini belirterek, pandemi sürecinde Kemer Belediyesi olarak Kemer genelinde gereken tüm desteği verdiklerini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlar, okullar, vatandaşlar, esnaf ve diğer yerlere maske, ilaçlama, dezenfektan gibi ihtiyaçları karşıladıklarını hatırlatan Başkan Topaloğlu, “Belediye olarak esnafımızın her zaman yanında olduk. Kemer Belediye meclisi olarak 2 defa esnafımıza kira indirimi yaptık. Bu zaman zarfında kimseyi icraya vermedik. Bazı durumlar hariç. Turizmdeki kayıplarımız ortada. Esnafımız herhangi bir şey olmazsa bu sene o kayıplarını kapatacaklardır” diye konuştu.

“Seçim herkese hayırlı olsun”

Görüştükleri turizmcilerin bu yıl turizm sezonunun iyi geçeceğini ifade ettiklerini anlatan Topaloğlu, “Aldığımız bilgilere göre 2019’daki sayıları yakalarız diyorlar. Bu sayıları yakalarsak hep beraber eski kayıplarımızı da kapatmış oluruz. Belediye olarak bu zaman zarfında yaptığımız her desteği artırarak yapmaya devam ettik. Hep beraber bu işin içinden çıkacağız. İnşallah 2022 yılı çok iyi olur ve herkesin yüzü güler. Seçimin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeniden Bolat Ünsal başkan seçildi”

Konuşmaların ardından Kaymakam Gemici, Başkan Topaloğlu ve AESOB Başkanı Dere’ye esnafa yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi. Tek liste ile seçime giren mevcut başkan Bolat Ünsal, yeni dönemde de Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı oldu.

Başkan Ünsal’ın yeni yönetimi ise şu şekilde oluştu: “Esat Aktaş, İsmail Tunç, Azmi İnanıcı, Yusuf İtaatlı, İbrahim Alp, Nurcan Kahraman, Arif Bozkaya, Tuğçe Cesur, Volkan Ünal, Hayriye Talih.”

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