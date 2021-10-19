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Başkan Topaloğlu: “Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu. Topaloğlu, seçim öncesi verdikleri vaatleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Arslanbucak Mahallesinde yaptığımız kapalı pazar yerimizde artık sona gelindi. İnce işçilikler kaldı” dedi.

ANTALYA 19.10.2021, 10:15
Başkan Topaloğlu: “Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu. Topaloğlu, seçim öncesi verdikleri vaatleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Arslanbucak Mahallesinde yaptığımız kapalı pazar yerimizde artık sona gelindi. İnce işçilikler kaldı” dedi.

Başkan Topaloğlu’na inceleme sırasında Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın da eşlik etti. Açılmasına kısa bir süre kalan pazar yerindeki son çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Topaloğlu, mahalle sakinlerinin daha modern ve hijyenik bir ortamda pazar alışverişi yapmalarına imkan sağlayacaklarını söyledi.

Topaloğlu, Kemer’in ilk kapalı pazar yerini daha önce Kuzdere Mahallesine kazandırdıklarını hatırlatarak, “Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Arslanbucak Mahallesinde yaptığımız kapalı pazar yerimizde artık sona gelindi. İnce işçilikler kaldı. Onların da tamamlanmasının ardından pazar esnafının ve vatandaşların kullanımına sunacağız. Kemerimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Toplam 3 bin metrekare oturum alanı olan 116 esnafın faydalanacağı Arslanbucak kapalı pazar yerinde 110 metrekare alanda da tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfak yer alacak.

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