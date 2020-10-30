Başkan Topaloğlu, sahil temizliğinde

Kemer’de Kındılçeşme Piknik alanında Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) Kemer Belediyesi ile iş birliğince sahil temizliği yapıldı.

11 dönümlük Kındılçeşme piknik alanında yapılan etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Mavi Bayrak Temsilcileri Halil Öncü, Serap Minta ve belediye ekipleri ile gönüllüler katıldı.

Kındılçeşme sahilinde Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında yapılan temizlik etkinliğinde toplanan çöplerin, incelendikten sonra yapılacak olan bilimsel araştırmaya da zemin oluşturacağı belirtildi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Bu yıl hiç görülmeyen çevre kirliliği yaşandığını belirterek, insanların bu konuda özen göstermeleri gerektiğini düşündüklerini söyledi.

İnsanların ‘çöpü ben atıyorum nasıl olsa belediye temizliyor’ düşüncesinin son derece yanlış olduğunu ifade eden Atasoy, “Kimse çevreyi kirlettiğini düşünmüyor. Kime mikrofon uzatsanız çevre kirliliği ile ilgili serzenişte bulunur. Herkes suçu başkasına atıyor.” dedi.

"Kıyılarda yapılacak"

Atasoy, Kındılçeşme sahilinde yaptıkları etkinliğin temizlik kampanyası olmadığının altını çizerek, “Şu anda burada, Avrupa Çevre Ajansının deniz çöpleri izleme programı kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) Kemer Belediyesi ile iş birliğince yapılan bir izleme programı. 100 metre kıyı bandında belirlenen koordinatlarda toplanan çöpleri kategorize ediyoruz. İnsanların daha çok hangi maddeleri attığını ve denizi daha çok hangi maddeler tehdit edeceğini ortaya çıkaracağız. Bu bilimsel çalışmanın altlığı olacak. Bu çalışma belirli aralıklarla Türkiye’nin bütün kıyılarında yapılacak. Emeği geçen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

"En çok hangi madde kirletiyor belirlenecek"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise pandemi nedeniyle vatandaşların sürekli açık alanlara rağbet gösterdiğini ifade ederek, çevre kirliliğinin de arttığını söyledi.

Çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek ve aynı zamanda Çevre Ajansının deniz çöpleri izleme programı kapsamına katkıda bulunak için temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, “TÜRÇEV ile burada yaptığımız temizlik çalışması bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacak. Araştırma sonrası çevreyi ve denizi en çok hangi maddelerin kirlettiği ortaya çıkacak. Burada aslında ana konu insan. Biz kullandığımız alanları temiz bırakmadığımız sürece bir yere varamayız. Çevre kirliliği insanlığın ayıbıdır. Çocuklara da çevre duyarlılığını aşılamamız gerekiyor. Belediyemize ait iki plaja mavi bayrak ile ilgili müracaat edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılanlar daha sonra toplanan çöplerin yanında fotoğraf çektirdi. Başkan Topaloğlu ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy daha sonra Kemer Belediyesi Halk Plajı olarak kullanılan Kemer 1 Nolu plajına geçerek burada incelemelerde bulundu.