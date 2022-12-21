Başkan Topaloğlu:" “Sağlıklı bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz.”

Göynük Mahallesi’nde karate sporuyla ilgilenen sporcuların antrenman yapabilecekleri bir salon olmaması nedeniyle devreye giren Belediye Başkanı Topaloğlu, Göynük Ahucum Düğün Salonu’nu karatecilere tahsis etti. Başkan Topaloğlu’na Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal da eşlik etti.

Ümit Genç U 21 Türkiye ve Avrupa Şampiyonasına Kemer’den katılacak olan 8 milli karateci, elde ettikleri başarılarla milli takım kadrosuna da girmeye hak kazanacak.

Şampiyonaya dolu dizgin hazırlanan sporcular, Başkan Topaloğlu’na küçük bir gösteri maçı da sundu. Başkan Topaloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, yola “Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla çıktıklarını hatırlatarak, çocukları spora alıştırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Sporla ilgilenen bir çocuğun kötü alışkanlıklardan da uzaklaştığına işaret eden Topaloğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü hatırlatmak isterim. Spor yapan çocuklar dinç ve sağlıklı olur. Bunun yanında vatanını, bayrağını ve milletini sever.” dedi.

Topaloğlu, “Emin hocamızı belediyemiz bünyesine kazandırdık ve çocuklarımızın daha iyi karate eğitimi almalarını sağladık. Yaklaşık 100 çocuğa karate eğitimi sağlıyoruz. Düğün salonunu spor salonuna dönüştürdük. Sağlıklı bir gençlik yetiştirelim diye uğraşıyoruz. Volkan Kaplan kardeşimiz de 80 çocuğa kick boks kursu veriyor. Kemer Belediyesi olarak gençlerimize her türlü desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz.”

Milli sporcu Merabi Sumanidze, yaptığı açıklamada, “Çalışmalar çok iyi gidiyor. Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Başaracağımıza inanıyorum. Necati Başkan bize bu yeri verdi. Her zaman bizim arkamızda duruyor ” dedi.

Milli sporcu Damla Gün de Türkiye Şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarına değinerek, kendilerine büyük bir salonda antrenman yapabilme imkanı veren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ettiğini aktardı.