Başkan Topaloğlu Riga’da Kemer’i tanıtacak

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’daki fuarda başlattığı tanıtım atağına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Topaloğlu; İzmir, Hollanda ve Almanya fuarlarından sonra Letonya’nın başkenti Riga’daki 28. Uluslararası Turizm ve İhtisas Fuarı’nda Kemer’in tanıtımını yapacak.

Belediye Başkanı Topaloğlu, 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak Riga Fuarı’na katılarak Kemer standına gelen ziyaretçilerle ikili görüşmeler yapıp, Kemer’e daha fazla turist çekmek adına çalışmalar yapacak.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’de her yıl çok sayıda Letonyalı misafir ağırladıklarını belirten Başkan Topaloğlu, "Kemer’imizi yurt dışında en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Tanıtım atağına Londra’dan başladık ve arkasından Hollanda ve Almanya fuarlarıyla devam ettik. Arada İzmir Fuarı’na da katılım sağladık. Hız kesmeden de Letonya’ya gidiyoruz. Geçen yıl Kemer’imizde 42 bin 305 Letonyalı misafir ağırladık. Bu sayıyı artırmak için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Kemer’e hiç gelmeyen Letonyalıların ilçemizi keşfetmesine yardımcı olacağız" dedi.