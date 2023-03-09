Başkan Topaloğlu öğrencilerle bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek sohbet etti.

“Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla yola çıkan, eğitime ve öğrencilere desteğini sürdürmeye devam eden Belediye Başkanı Topaloğlu, Arslanbucak Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

Öğrencilerle selamlaşan ve sohbet eden Başkan Topaloğlu, çocukların mutlu olduklarını gördüğü zaman kendisinin de mutlu olduğunu, eğitime yaptıkları katkıların artarak devam edeceğini kaydetti.