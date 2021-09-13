Başkan Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig karşılaşmasını izledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig’de mücadele eden Üsküdar Belediyesi ile Antalya Anadolu Spor müsabakasını izledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de kendisine eşlik ettiği Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabaka öncesi sporcularla sohbet etti. Ligin ilk maçının Göynük Mahallesine kazandırdığı spor salonunda yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Daha önce Göynük Belediye Başkanlığı dönemimde Atatürk Spor Salonunu halkımıza kazandırmıştık. Buradaki salon, sporun her türlüsüne ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Hentbol Kadınlar Süper Lig’in açılış maçında sporcularımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Her iki takıma da ligde başarılar diliyorum” dedi.

Ligin ilk maçında Üsküdar Belediyesi, Antalya Anadolu Spor’u 37-19 yendi.