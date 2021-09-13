banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Başkan Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig karşılaşmasını izledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig’de mücadele eden Üsküdar Belediyesi ile Antalya Anadolu Spor müsabakasını izledi.

ANTALYA 13.09.2021, 14:53
Başkan Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig karşılaşmasını izledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hentbol Kadınlar Süper Lig’de mücadele eden Üsküdar Belediyesi ile Antalya Anadolu Spor müsabakasını izledi.


Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de kendisine eşlik ettiği Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabaka öncesi sporcularla sohbet etti. Ligin ilk maçının Göynük Mahallesine kazandırdığı spor salonunda yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Daha önce Göynük Belediye Başkanlığı dönemimde Atatürk Spor Salonunu halkımıza kazandırmıştık. Buradaki salon, sporun her türlüsüne ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Hentbol Kadınlar Süper Lig’in açılış maçında sporcularımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Her iki takıma da ligde başarılar diliyorum” dedi.


Ligin ilk maçında Üsküdar Belediyesi, Antalya Anadolu Spor’u 37-19 yendi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0